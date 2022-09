Judicialización de la crisis política opaca las elecciones 2022

Las elecciones regionales y municipales de 2022 se realizarán exactamente dentro de un mes. Se espera que más de 24 millones de peruanos acudan a elegir a sus autoridades el próximo 2 de octubre. Sin embargo, estos comicios se han visto relegados por la crisis protagonizada tanto por el Ejecutivo como el Legislativo, y que esta se haya trasladado al ámbito judicial.

Según el politólogo Luis Benavente, la política en Perú sufre un “fuerte descrédito”, algo que se evidencia en el poco respaldo que reciben ambos poderes del Estado. La última encuesta de IEP reveló que un 87% desaprueba la gestión del Parlamento, mientras que un 63% no apoya al jefe de Estado.

Es en esta circunstancia que los diferentes candidatos buscan el respaldo popular en medio de la desconfianza existente por parte del electorado peruano.

“De hecho que los partidos no gozan de confianza y van a un proceso electoral en medio de un clima de absoluta desconfianza. Eso es muy complicado porque pone a los candidatos a hacer campaña ante ciudadanos que no creen en la política ni en los políticos pues desconfían de manera muy profunda. Por otro lado, esos partidos tampoco hicieron un esfuerzo por recomponerse, empujar mejores mecanismos internos para tener mejores candidatos”, sostiene Benavente.

“Ni los partidos, ni el marco legal, ni los líderes políticos han creado mejores condiciones y en ese contexto tenemos esta crisis política tan profunda que divide al país y que genera una mayor desconfianza de manera sistemática”, agregó.

En esa misma línea, la politóloga María Paula Távara sostiene que la ciudadanía no tiene como prioridad buscar información sobre los próximos comicios, sino que se encuentra más enfocada en la “situación crónica” que atraviesa el país. Añade que esto se evidencia en los propios candidatos, pues “se enfocan en hablar más de la política nacional que en sus propuestas”.

“La consecuencia de eso es que elijamos mal a última hora y sin haberle prestado atención a los candidatos, que están más preocupados por opinar del presidente Castillo o del Congreso cuando eso es absolutamente secundario frente a qué están pensando hacer con la seguridad ciudadana, etc. De hecho muchísima gente ni siquiera estaba enterada de que había un debate el domingo”, puntualizó.

Ambos especialistas señalan que no hay un ganador en este escenario de incertidumbre cercano a las elecciones.

“Ninguna parte de la ciudadanía, ni siquiera los partidos políticos se benefician, si lo piensan en el largo plazo”, indica María Paula Távara.

Luis Benavente también comenta que una de las organizaciones políticas que menos se benefician de esta situación es el partido fundado por Vladimir Cerrón, Perú Libre, así como Acción Popular por sus acciones en el Ejecutivo y Legislativo.

“Yo no creo que Perú Libre gane en esta coyuntura. Si vemos quienes ganan no es Perú Libre, no es el partido de Gobierno. Acción Popular tampoco es un partido que pueda ganar en esa coyuntura porque son parte del problema. Ellos con su representación en el Congreso no han contribuido en la confianza del país”, manifestó el politólogo.

Panorama regional

En las regiones la situación no difiere a la que se tiene en la capital. Las elecciones en la zona sur del país se viven entre el desencanto e indiferencia, coinciden los analistas políticos. Sin embargo, en regiones como Arequipa esta no es una situación similar a la que se vivió en los comicios de 2018 .

“Se han dado cuenta de que estos procesos no sirven para nada. Porque terminamos eligiendo el mal menor, el ganador es igual o peor que el anterior. No hay programas políticos, solo candidatos que, cada cuatro años, cambian de agrupación y siguen postulando”, indicó el historiador Jorge Bedregal.

En el norte existe también un clima de incertidumbre, debido a que presuntos actos de corrupción envuelven a los miembros de las organizaciones políticas. En este escenario, los electores no saben por quién votar.

Esto se refleja, por ejemplo, en el caso de César Acuña, candidato por APP al gobierno regional de La Libertad, que reconoció una falla de filtros en su partido por la cantidad de alcaldes y candidatos con sentencias y acusaciones de presuntos actos de corrupción que han salido a la luz.

“Yo tengo que reconocer, que creo que no ha habido un filtro en el partido. Desgraciadamente, después que ya se inscribieron aparecieron los candidatos que tienen antecedentes o que tienen problemas judiciales; (es) todo lo que está pasando hoy. Anuncio que vamos a nombrar una comisión especial para que todos los militantes que tengan antecedentes penales o sentencia en primera instancia serán retirados de las planillas de APP”, detalló. ❖

Datos del cronograma electoral

El próximo 2 de octubre se elegirán 13 032 nuevas autoridades, entre ellas: 25 gobernadores, 196 alcaldes provinciales y 1694 alcaldes distritales.

Este 2 de septiembre vence el plazo para que el JNE se pronuncie sobre las apelaciones de las tachas.

El pasado 29 de agosto, la ONPE comenzó con la impresión de actas de instalación, sufragio y escrutinio que se utilizarán en los próximos comicios.

ONPE informó que se imprimirán en total 43.014.971 cédulas de sufragio para las elecciones que se desarrollarán el próximo 2 de octubre.

Reacciones

Luis Benavente, analista político

“Los partidos no gozan de confianza y van a un proceso electoral en medio de un clima de absoluta desconfianza. Pone a los candidatos a hacer campaña ante ciudadanos que no creen en la política”.

María Paula Távara, analista política

“La consecuencia de eso es que elijamos mal, a última hora y sin haberle prestado atención a los candidatos, que están más preocupados por opinar del presidente Castillo o del Congreso”.

Jorge Bedregal, analista político

“Terminamos eligiendo el mal menor, el ganador es igual o peor que el anterior. No hay programas políticos, solo candidatos que, cada cuatro años, cambian de agrupación y siguen postulando”.