Candidatura de Richard Hancco al Gobierno Regional de Puno en manos del JNE

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidirá en los próximos días la permanencia de la carrera electoral del exfiscal Richard Hancco Soncco por el movimiento Reforma y Honradez por Obras.

Esta instancia electoral, este 22 de julio, vio en grado de apelación la improcedencia que se dictó contra su solicitud de inscripción.

La defensa de Richard Hancco apeló a la figura de control jurisdiccional para que el JNE, por ser instancia superior a los Jurados Electorales Especiales, revise si su declaratoria de improcedencia de inscripción se ajustaba o no a la legalidad.

Según Hancco, el organismo electoral de Puno no dio pase a su inscripción porque no presentó el acta de elecciones internas pese a que ese documento ya está en poder del órgano electoral. Alegó además que fue observado porque no acreditó grados académicos aunque registró que no los tiene. Argumentó también que, desde 2018, ya no es fiscal y, por lo tanto, la exigencia de experiencia laboral no tendría sentido en razón de que en la actualidad es abogado de ejercicio libre. Con relación a la exigencia de títulos de propiedad, indicó que este pedido corresponde a una etapa de control y no es requisito para la inscripción.