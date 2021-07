El vocero de Fuerza Popular y excongresista Miguel Torres indicó que, si él estuviera en el lugar de la excandidata Keiko Fujimori, le resultaría difícil ir a saludar al presidente electo Pedro Castillo, porque considera que ese gesto podría representar un insulto a millones de personas que creen que hubo “algo muy raro” en las elecciones de este año.

En diálogo con RPP, le consultaron a Torres sobre si sería conveniente que la lideresa del fujimorismo se acerque a reconocer el triunfo de Castillo, a lo que el parlamentario respondió: “Va a ser una decisión personalísima de ella. Va a tener que analizar la situación y tomar una decisión al respecto”.

“Si me preguntaras a mí, si yo estuviera en esa posición, aunque parezca difícil de entender mi posición, creo que no me sentiría en condiciones de poder ir a saludarlo por una razón muy sencilla . Creo que el hacerlo, podría representar, si bien es un tema protocolar, también es un insulto a millones de personas que el día de hoy sienten que verdaderamente algo muy raro ha sucedido”, prolongó.

No obstante, señaló que la reunión entre Castillo y Fujimori podría resultar favorable si es que los temas a tratar serían para enfrentar la difícil situación que vive el país y lograr compromisos para el respeto de los derechos.

“Si es que la reunión fuese para visualizar una agenda Perú que permita destrabar las situaciones difíciles que estamos viviendo y permitiera lograr compromisos de respeto a los derechos de los medios de comunicación, de las personas, de las empresas, creo que (Keiko) debería asistir a una reunión de trabajo, en donde se pueda delinear estos aspectos fundamentales. Creo que podría ser favorable”, comentó.

Reconoce los resultados, pero no los acepta

Por otro lado, siguiendo la línea de su lideresa Keiko Fujimori, Miguel Torres señaló que “cuando es demócrata, (...) uno reconoce; sin embargo, es lógico que una persona o un partido pueda no estar de acuerdo con el resultado y que eso lo invite a llevar una búsqueda por la verdad, que luche por conocer qué es lo que ha sucedido”.

“Como demócratas, respetamos los resultados, los acatamos. Pero debe quedar claro que nosotros no podemos aceptar resultados en donde ha habido gran cantidad de irregularidades y más bien nos obliga y compromete en la defensa de la democracia y en la defensa de los derechos”, dijo el excongresista, vocero de Fuerza Popular, partido que habló de fraude en mesa y nunca mostró alguna prueba contundente.

Fuerza Popular será oposición

Asimismo, el vocero del partido naranja señaló que a la bancada de Fuerza Popular le “toca ser oposición”. Aseguró que serán una oposición constructiva y no una obstruccionista, como lo fueron cuando tenían más de 70 congresistas en el anterior periodo parlamentario, cuando no dejaban de ponerle trabas al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

“Le toca a Fuerza Popular ser oposición, pero no puede ser confundida como una oposición que simplemente se oponga por oponer o que dé la lucha simplemente por luchar. La oposición es una oposición constructiva, pero, sin duda, tenemos una clara misión y esa es la defensa de los derechos constitucionales”, expresó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.