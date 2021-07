Luego de haber desestimado todas las impugnaciones y apelaciones de los abogados de Fuerza Popular, que no pudieron demostrar que hubo fraude en la segunda vuelta del 6 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó ayer al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, como ganador de las elecciones generales.

Con ello, el profesor Castillo se convierte en el presidente electo de nuestro bicentenario. El representante del partido del lápiz derrotó a su rival, Keiko Fujimori, con una diferencia de 44.200 votos.

La ceremonia fue a las 7 de la noche de manera virtual en una audiencia del máximo tribunal electoral, donde estuvo el ex candidato presidencial de Perú Libre, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, la premier Violeta Bermúdez y representantes de las misiones observadoras.

“Este JNE proclama que la fórmula de candidatos del partido Perú Libre es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República. En consecuencia, proclamo presidente de la República a José Pedro Castillo y primera vicepresidenta a Dina Boluarte”, manifestó el presidente del Jurado, Jorge Luis Salas Arenas.

Al cierre de esta nota, fuentes del Jurado explicaron que el acta de proclamación, con las firmas de los involucrados, será publicada hoy en El Peruano y que las credenciales serán entregadas mañana.

Los votos con los que ganó

Balconazo y promesas

Con los resultados oficializados, el mandatario electo se pronunció desde su cuenta de Twitter llamando a la unidad del país. “¡Gracias, pueblo peruano, por este histórico triunfo! Ha llegado el momento de llamar a todos los sectores de la sociedad para construir unidos, en este bicentenario, un Perú inclusivo, un Perú justo, un Perú libre. Sin discriminación”, invocó.

Y luego dio un balconazo en el Paseo Colón de Lima, donde reiteró este discurso ante sus seguidores. “Llamo a la más amplia unidad del pueblo peruano para forjar y abrir la puerta del próximo bicentenario y construir juntos un Perú más justo, más unido y más humano”, exclamó.

El también dirigente magisterial lanzó una invitación a la lideresa del fujimorismo para encontrar un espacio de diálogo.

“Invoco a todos los contendores políticos a acercarnos, invoco a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a que no pongamos más barreras en esta travesía, más obstáculos para sacar adelante este país”, planteó.

Además, aclaró que su gestión garantizará la estabilidad económica y no será un calco de regímenes cuestionados. “Vamos a gestar un verdadero desarrollo económico y ser respetuosos de la Constitución por la cual hemos sido elegidos hasta cuando el pueblo lo decida. Y rechazamos cualquier cosa que vaya contra la democracia o cualquier pretensión de traer un modelo de otro país”, prometió.

Asimismo, reafirmó que su gobierno luchará contra la corrupción. “Traigan su experiencia, pero vengan con lealtad y transparencia... eso sí, no vamos a permitir que se robe un solo centavo”, dijo.

Reconocimiento inmediato

El presidente de la República, Francisco Sagasti, saludó la victoria del profesor cajamarquino. “Miremos con optimismo el futuro de nuestro país”, propuso.

La comunidad internacional hizo lo mismo. Naciones Unidas felicitó “al pueblo peruano por su compromiso democrático”. Este organismo se puso a disposición del Gobierno de Castillo.

En esa línea, se pronunció la Embajada de los Estados Unidos. “Valoramos nuestros lazos profundos y esperamos fortalecerlos con el presidente electo”, manifestaron desde sus redes sociales.

También se sumó a las felicitaciones la Embajada británica: “El Reino Unido ratifica su compromiso de seguir trabajando en apoyo al Perú”, refirieron.

Otro mensaje importante de felicitación que no tardó fue el de Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, y del vicepresidente de la división latinoamericana del Banco Mundial, Carlos Felipe Jaramillo.

De igual modo lo reconocieron los gobiernos de Ecuador, Colombia, Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y México.

Keiko Fujimori no cede

Sin embargo, no todos recibieron bien la noticia. Antes de la proclamación, la excandidata de Fuerza Popular anunció ante la prensa —aunque sin aceptar preguntas— que reconocerá los resultados electorales, pero que eso no significa que considere que Castillo Terrones es un presidente con legitimidad, y reiteró su tesis del presunto fraude, sin mayores pruebas.

“Han incumplido con su obligación de asegurar un resultado justo y transparente”, protestó Fujimori Higuchi por el papel de los organismos electorales, que no dieron luz verde a sus recursos de nulidad.

La hija del dictador Alberto Fujimori, incluso, no dejó de mostrarse confrontacional. “Frente a la inminente e ilegítima proclamación de Castillo, me toca a mí como candidata definir una posición (...), hago un llamado a los peruanos para no rendirnos y seguir adelante poniendo en marcha la defensa democrática”, dijo.

La excandidata naranja sostuvo que su defensa por la democracia no termina con la proclamación de los resultados. “Esta defensa recién empieza”, advirtió.

No es la primera vez que la excongresista investigada por lavado de activos tiene esta actitud. En 2016 sucedió algo similar: no reconoció los resultados luego de haber perdido con Pedro Pablo Kuczynski. Lo que vino después fueron tiempos de inestabilidad, impulsados por la bancada fujimorista.

Pero ayer empezó otra historia.

Boluarte y Najar, voceados para liderar gabinete

Los principales voceados para ser primer ministro en el Gobierno de Perú Libre son la vicepresidenta electa Dina Boluarte, y el dirigente de Perú Libre, Roger Najar. Este último, según las fuentes consultadas por La República, es quien goza de la confianza del secretario general de esta agrupación, Vladimir Cerrón.

El último domingo, Frank Zegarra, exjefe de prensa de Pedro Castillo, tuiteó que Najar era una opción. Luego Cerrón respaldó en sus redes sociales a su dirigente. “Zegarra y Cerrón están posicionando su nombre”, cuentan en el círculo del partido del lápiz.

Sin embargo, posterior al tuit de Zegarra, el profesor Castillo invocó a la población a no basarse en especulaciones. “Pedimos al pueblo no dejarse sorprender con listas y nombres de posibles gabinetes que vienen circulando (...). Tras la proclamación del JNE haremos los anuncios oficiales que correspondan para el Gobierno del bicentenario”, sostuvo. Con esto, refutó a Zegarra.

Respecto a Dina Boluarte, este diario anunció la semana pasada que era voceada. El problema al interior de Perú Libre es que no confían en que la vicepresidenta pueda tener la habilidad política para negociar con las bancadas y obtener la investidura para el gabinete ministerial frente a un Congreso fragmentado.

Reacciones

Francisco Sagasti - Presidente

“Saludo la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo. Miremos con optimismo el futuro de nuestro país. A nueve días del Bicentenario, que sea este el inicio de una nueva etapa de reconciliación”.

Verónika Mendoza - Nuevo Perú

“Que su gobierno sea el gobierno del pueblo, del cambio, la unidad y la paz. Luego de mil maniobras golpistas, al final la verdad y la voluntad popular prevalecieron, como debe ser en democracia. Que viva el Perú”.

Luis Almagro - Secretario de la OEA

“Felicito a Pedro Castillo por su victoria en las elecciones y le aseguramos nuestro compromiso que desea la OEA, fortaleceremos nuestro trabajo con el nuevo gobierno del Perú”.

