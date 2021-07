El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Carlos Rúa Carbajal, expresa la gran preocupación de su gremio por la demora en la proclamación del nuevo presidente de la República que, a su vez, imposibilita la transferencia de gobierno. Por tanto, no tienen el mandatario ni a sus ministros con quienes tratar los proyectos de inversión para enfrentar la anunciada tercera ola de la pandemia y también ver la reactivación de la economía.

“Hasta ahora, como no hay una proclamación presidencial, lamentablemente tenemos ya un gran problema, toda vez que hasta el 28 de julio quedan pocos días para la transferencia. Nosotros necesitamos reunirnos con el nuevo gobernante para tratar la agenda que acordamos en la cuarta cumbre en el Cusco. En ese sentido, la primera afectación es en la lucha que tenemos que hacer contra la pandemia”, señala Rúa.

El gobernador de la región Ayacucho refiere que tienen una lista de hospitales que han quedado en stand by por falta de creación de la unidad ejecutora.

“Tenemos 31 hospitales a nivel nacional por más de 3 mil millones de soles que ya estaban encaminados para su programación, pero lamentablemente el Gobierno del presidente Francisco Sagasti no ha podido firmar el convenio de Gobierno a Gobierno, y es un punto que nos preocupa”, explica.

Un segundo tema que anota es la reactivación de la economía en las regiones, lo cual requiere un shock de inversiones.

Ante este escenario, Carlos Rúa dijo que desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales insta una vez más a que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla con proclamar en el plazo más breve al nuevo mandatario para evitar más afectaciones al país.

“No tenemos con quién hablar en el nuevo Gobierno porque no se conoce el nuevo gabinete, estamos con las manos atadas. Necesitamos ya conversar con el nuevo premier, con los ministros, porque tenemos en cada sector proyectos de inversión pública, asimismo tenemos algunos temas que corresponden a cuestiones normativas que hay que hacer funcionar. La afectación es fuerte”, reclama.

Luego insiste en que la proclamación sea cuanto antes, teniendo en cuenta que la ONPE y el JNE ya han avanzado en su trabajo y lo que queda es que el nuevo gobernante asuma su responsabilidad.

Reunión con Castillo

Carlos Rúa informó que han solicitado una reunión con Pedro Castillo Terrones antes de su juramentación. El objetivo es que el presidente electo escuche a los gobernadores regionales y que algunos contenidos puedan ser mencionados en el mensaje a la nación que dará.

“El oficio fue cursado la semana pasada, esperamos que, con la claridad de que esté proclamado, fije la fecha de reunión, la misma que tendrá que ser antes del 28 de julio”, mencionó.

Rúa refirió que todos los gobernadores regionales tuvieron ocasión de reunirse con Castillo en dos oportunidades. La primera fue el 18 de mayo, cuando pasó a la segunda vuelta electoral. Ese día evaluaron algunos compromisos con las regiones. El segundo encuentro se realizó el pasado 25 de junio.

Representante. Carlos Rúa expresó el sentir de la ANGR. Foto: Andina

“Queremos una transferencia transparente”

La premier Violeta Bermúdez señaló que el Ejecutivo se ha propuesto hacer una transferencia de gobierno con total transparencia.

“Por indicación directa del presidente (Francisco) Sagasti, queremos hacer la transferencia de gestión gubernamental, no solamente ordenada y desde una perspectiva técnica, sino también con transparencia hacia la ciudadanía”, declaró a un programa de RPP.

Dijo que más allá de los plazos que se han acortado, también han considerado fundamental que la ciudadanía conozca cómo el Gobierno de transición y emergencia recibió la gestión en noviembre del 2020 y lo que han hecho a lo largo de estos ocho meses.

Gobiernos regionales son víctimas de pataletas

Enfoque por: Eduardo Ballón, analista

En sentido estricto, el gobierno que se va ya no toma decisiones y está esperando entregarle al nuevo gobierno la información sobre los avances de ejecución presupuestal de todos los pliegos. Los compromisos con todas las instancias y con todos los niveles de gobierno. Las prioridades establecidas, las características que tendrá el presupuesto formulado para el año 2022, los contratos pendientes, etc.

Todo eso que normalmente toma entre un mes y 45 días de trabajo no puede iniciarse porque legal y formalmente no tenemos un nuevo gobierno elegido. El JNE no lo puede hacer por las pataletas del fujimorismo y la derecha que están decididos a ponerle el escenario oscuro no al próximo gobierno sino al país. Ese es el tema. Entonces, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, los proveedores, están siendo víctimas de esta pataleta.

La transferencia se tendrá que hacer en dos días y será uno de los factores de tensión que deberá asumir el nuevo gobierno, porque van a entrar a ciegas en relación a lo que están encontrando, por mucha voluntad que tengan quienes están saliendo.

