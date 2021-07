El exministro de Defensa, Jorge Nieto, resaltó que no apoyará la creación de una Asamblea Constituyente para una nueva Carta Magna porque la situación actual del país amerita concentrar esfuerzos en otros puntos que considera más urgentes, como la lucha contra la COVID-19 y la reactivación económica.

“Yo no voy a defender la idea de una Asamblea Constituyente porque me parece que en este momento las prioridades son otras . Nos estamos olvidando que todavía estamos en plena pandemia y que una tercera ola está pronta a llegar al país. Seguimos creyendo que Dios es peruano y que no llegará la tercera ola, pero lo mismo creímos en la primera, lo mismo creímos en la segunda, y tenemos ya casi 200.000 muertos”, mencionó en entrevista para Canal N.

Asimismo, remarcó que la parte económica ha sido golpeada duramente y es una prioridad revertir esta situación.

“Tenemos también un proceso que ha dejado sin empleo a cientos de miles, a millones de peruanos: precarización, baja del salario, no recuperación de la situación anterior. Hay gente que está pasando muy mal esta situación. Generar empleo, producir reactivación económica, me parece que también es una muy alta prioridad ”, aseveró.

También argumentó que lo ideal sería que ambos partidos, que considera están en los extremos, tienen que ir hacia el centro como única alternativa.

“Lo que requerimos es finalmente resolver una ironía de la historia: hemos elegido los peruanos en primera vuelta dos opciones en ambos lados extremos de la política nacional. Pero si quieren resolver esta situación, tienen que tender hacia el centro”, resaltó.

Finalmente, reconoció que existen demandas que tienen que ser escuchadas, ya que no solo deben limitarse a los requerimientos de un solo grupo.

“(Necesitamos) todo lo que ayude a producir una política que vaya en esa dirección, que vaya en el sentido de escuchar no solamente las propias demandas. Detrás de la votación del señor Castillo, hay claras demandas de cambio en el país, de reformas de fondo, que no es la primera vez que se plantean en el escenario político nacional”, concluyó.

