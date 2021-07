Yonhy Lescano: Primero la salud y economía, luego el cambio constitucional

Pedro Castillo obtuvo el respaldo mayoritario de los electores en Puno, un nicho electoral que era suyo.

Yo creo que estábamos compitiendo en diferentes escenarios. Mientras nosotros recibimos ataques de todo lado, el señor Pedro Castillo corría solo. No tenía oposición. Quizás eso ha afectado los resultados finales.

¿Eso influyó para que en el altiplano voten Pedro Castillo?

La ciudad de Puno, sabe más del trabajo que he realizado en el Congreso de la República. Ahí se concentró la guerra sucia. Cuando estaba en Puno me decían: su esposa es chilena. (…) Había primeras damas peruanas como la señora Nadine Heredia- siendo peruana- apuntaba el dinero oscuro en una agenda. Mientras mi esposa ha estado acompañándome en cuatro gestiones como parlamentario. Los peruanos que se han dado cuenta de esta situación en la segunda vuelta decían: qué nos ha pasado, porqué hemos votado así. Ahora vamos a votar por el mal menor.

¿En esa perspectiva se considera presidenciable?

Yo creo que el Perú ha valorado mucho el trabajo que hemos hecho (…)

Keiko Fujimori, no contenta que se le haya desinflado su denuncia de fraude, ahora anunció que acudirá a organismos supranacionales para continuar objetando las elecciones.

Ellos (los fujimoristas) no están buscando estar en el gobierno para servir al pueblo. Yo creo que simplemente quieren poder para defender sus intereses particulares y económicos de los que los han financiado siempre en sus campañas. También quieren poder para defenderse de los procesos penales que tienen. (…). Yo creo que Pedro Castillo va a tener dificultades porque estos señores (los fujimoristas), que van a instancias internacionales, le harán la vida a cuadritos. Van a promover alguna vacancia. La actitud de Acción Popular siempre será de ayuda al gobierno, al Estado, a los peruanos (…).

No queremos más crisis políticas pero también Pedro Castillo se la pone fácil al fujimorismo por Vladimir Cerrón.

Yo creo que por el bien de su partido, por el bien de su candidato presidencial, Cerrón debería ponerse a un costadito. No tener ningún liderazgo ni protagonismo.

Hay voces que señalan que al marginar a Cerrón se pretende que Castillo gobierne con otras personas y no se haga cambios profundos.

Pedro Castillo, asesorándose bien, no tendrá ningún problema. La presencia de Vladimir Cerrón no es indispensable para hacer los cambios constitucionales.

Cerrón es el soporte ideológico de Perú Libre.

No se le dice que no participe o colabore con su partido, sino que no tome el liderazgo que pretende tomar junto con Pedro Castillo, poniendo a la vista de todos los peruanos.

Una facción de militantes de Perú Libre insisten en tomar el control del gobierno de Castilo. ¿No cree que esa posición ayuda al fujimorismo para resquebrajar al señor Castillo?

Pueden tener problemas pero no dividirse. Por ahí rompen al partido, debilitan al gobierno y consecuentemente zarpan sobre la presa los corruptos. Si fracasan, fracasa el Perú.

Qué papel jugará Acción Popular en el Congreso?

Hay que apoyar. Los cambios constitucionales son necesarios. Hasta en Chile lo hace. Vamos ayudar a las fuerzas democráticas para que el gobierno no pueda caer.Hay conversaciones de los parlamentarios de Acción Popular y Perú Libre, para ver si consensuan una mesa directiva. Seguramente llegarán a un acuerdo para fortalecer el Congreso y evitar que se socave el trabajo del gobierno.

¿Qué es lo que debe hacer el nuevo gobierno en el tiempo más corto?

El cambio constitucional es necesario porque esta carta magna salió de un gobierno dictatorial. Pero hay otras cosas que debe (afrontar), la pandemia, y la vacunación. Se tiene que vacunar hasta el último peruano. Si no hay recuperación de la salud, no hay reforma constitucional. No hay recuperación económica, no hay recuperación laboral.❖