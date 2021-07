Montoya tras reunión con Castillo: “He confirmado su buena voluntad para que el país avance”

El miembro del equipo técnico de Perú Libre Modesto Montoya expresó su satisfacción luego de la reunión que tuvo con el virtual presidente electo, Pedro Castillo, en el local del partido, en Breña, este sábado 17 de julio.

En efecto, el físico nuclear resaltó la propuesta del docente cajamarquino en materia educativa y mencionó que se espera implementar un nuevo modelo de educación con ciencia y tecnología para salir de la pobreza en un “mediano y largo plazo”.

“Estoy muy contento de haber conversado con el profesor (Pedro) Castillo porque he confirmado su buena voluntad para que el país avance . Un país en estos tiempos avanza con educación. Un pueblo que no está educado está condenado a la pobreza y el objetivo, en mediano y largo plazo, es tener una educación gratuita y de calidad para todos... también con ciencia y tecnología, como lo hicieron otros países que han desarrollado su tecnología y dejaron la pobreza”, declaró a la prensa.

En esa misma línea, Montoya señaló que países como Singapur, Corea del Sur y Japón, salieron de la pobreza porque sus gobiernos invirtieron en mejorar la educación estatal; y que para Castillo esa será “la base”, aunque no en corto plazo.

“Lo que soñamos es tener un país que sea capaz de educar a todos los peruanos, porque sin educación, francamente, no hay futuro”, exclamó.

Seguidamente, aclaró que esto no significa que no vaya haber una educación con inversión privada, como señalan los detractores de Perú Libre, sino que estará sujeta a cumplir ciertos requisitos que garanticen “mejor calidad”.

“Las (escuelas) privadas pueden ser privadas, pueden existir en cualquier momento y con la mejor calidad que sea posible. Eso es indudable. No estamos diciendo que no habrá (escuelas) privadas. Las privadas deben existir porque hay libertad, pero no puede ser que el Estado haya abandonado la educación estatal” . acotó.

De igual manera, aseveró que es necesario que el Estado apoye también el nombramiento de profesores peruanos —incluidos quienes cuentan con doctorados del extranjero— para que enseñen en las universidades nacionales.

“A eso me refiero, el Estado tiene que apoyar la educación para que todo sea gratuito. Eso no significa que se va dejar de haber inversión privada. Tenemos que hacer que los pobres estudien, que no porque no tienen plata se quedan sin educación. Si no educamos a todos, estamos trabajando a media máquina porque el conocimiento da riqueza. Si no educamos a los muchachos, estamos condenados a la pobreza”, añadió.

