El gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, negó que vaya a ser el presidente del Consejo de Ministros de un evento Gobierno de Pedro Castillo, virtual mandatario electo, de acuerdo a los resultados de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales).

“ No (voy a ser primer ministro). Yo estoy en modo Cajamarca. Estoy cumpliendo con el compromiso que el pueblo me ha dado en mi región y estamos muy conectados en esa tarea”, expresó Guevara en diálogo con Canal N.

El también presidente de Acción Popular señaló que no interrumpiría su trabajo como gobernador cajamarquino, aunque le propongan algún otro cargo, así sea en el Poder Ejecutivo.

“Yo he asumido con mucha responsabilidad y a la vez con humildad y agradecimiento al pueblo de Cajamarca que con mucha generosidad me ha dado esta responsabilidad. Y tengo que cumplir hasta el último día el compromiso, porque hay muchas tareas que tenemos que completar”, dijo

“No seré ministro de Estado, así me lo propongan, porque, como reiteró, soy un hombre de palabra. El año 2016 dije que no iba a la reelección del Congreso y cumplí mi palabra. En esta oportunidad, va a ocurrir lo mismo”, prolongó.

También dio a conocer que no ha sido tanteado para ocupar algún cargo ministerial. “He sido voceado, pero no he sido tanteado. Hay que ser hidalgos. Llegan diversos comentarios, personas allegadas, paisanos cajamarquinos, pero yo les ha manifestado que no es correcto que, en estos momentos, a año y medio de concluir el encargo, nosotros saltemos a otra responsabilidad . No lo veo correcto”, manifestó.

Para Guevara, AP debe presidir la Mesa Directiva del próximo Congreso

El líder de Acción Popular (AP), Mesías Guevara, también indicó que su partido político debería encabezar la Mesa Directiva del siguiente Parlamento para que haya un equilibrio.

“Yo creo que Acción Popular, incluso, debería de presidir la Mesa Directiva de llegar a un entendimiento con otras fuerzas políticas. De esa manera, se buscaría el equilibrio que tanto se necesita en esta difícil coyuntura política que vive nuestro país”, manifestó.

Agregó que ve “muy difícil” que la agrupación de la lampa forme una Mesa Directiva con Fuerza Popular. “Siempre hemos sido como el agua y el aceite”, precisó. Por último, indicó que con Perú Libre ya se han empezado las conversaciones.

