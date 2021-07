Elecciones 2021

El expostulante presidencial del Frente Amplio Marco Arana, manifestó que la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, no defiende la democracia y al contrario, conspira contra ella, luego de que se diera a conocer que han presentado apelaciones en contra de las proclamas de los jurados electorales especiales de algunas regiones.

“ La señora Keiko Fujimori defiende un régimen corrupto, un régimen abusivo, conspira contra la democracia y lamentablemente tiene aliados como el señor Vargas Llosa, y eso puede conducir incluso a la violencia”, indicó a la prensa a su salida de la reunión que mantuvo con Pedro Castillo.

Del mismo modo, sostuvo que Fuerza Popular “está queriendo un golpe de Estado” y desea hacer uso de la política para que mediante “su costoso buffet de abogados” se genere la posibilidad de que la lideresa naranja y los investigados que están vinculado con ella “queden impunes”.

“Aquí hay un ganador, así fuera por 10.000 votos, así fuera por 5.000 votos hay un ganador y la democracia se respeta, y dejemos de llamar a la señora Keiko Fujimori como aquella que defienda la democracia ”, acotó Arana.

En otro momento, solicitó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame de forma célere al virtual presidente electo Pedro Castillo, a fin de que pueda iniciar su gestión que beneficie a la población y les brinde mejores oportunidades.

Arana descartó haber solicitado un puesto en el Ejecutivo

Al ser consultado sobre si formaría parte del gabinete del representante del partido del lápiz, Marco Arana precisó que su reunión con el profesor de escuela no ha tenido ese propósito.

“ No hemos venido a pedir ministerios ni repartijas, aquí no hay botines, aquí hemos venido a decir que se respete la elección popular , que se respete lo que se le ofreció al pueblo, que no se le traicione”, sentenció.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.