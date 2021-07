El 28 de julio -fecha para que asuma funciones el nuevo Gobierno- está a la vuelta de la esquina. Al excongresista y encargado del plan de Salud de Perú Libre, Hernando Cevallos, le preocupa que, debido a que oficialmente aún no son proclamados los resultados electorales, no pueden acceder a detalle a la información sobre el estado de proceso de vacunación. Y esto, sostiene, es urgente, tomando en cuenta que la tercera ola, posiblemente con la variante Delta, sea en agosto. El jueves, debido a esa preocupación, Cevallos y el candidato Pedro Castillo se reunieron con representantes de la Embajada de China.

¿Con qué objetivo fueron a la Embajada de China esta semana?

Para conversar sobre la provisión de vacunas de Sinopharm que llegarían al país y cuándo será. Ese fue el objetivo: cuándo llegarían.

¿Y qué les respondieron?

Estarían llegando tres millones de vacunas en los próximos días y que tendrían la intención de enviar de China varios millones en agosto. Tres o cuatro millones. Nosotros manifestamos la importancia de que aseguren este envío y que llegue lo más pronto posible en razón de la posibilidad real de una tercera ola.

¿Cómo nace esta visita?

Es una gestión que hicimos y, dada la transferencia de la provisión de vacunas, me acompañó el profesor Pedro Castillo y el señor Pedro Francke.

¿Cómo harán para que la población quiera vacunarse con Sinopharm?

Hay estudios que señalan que su efectividad está por encima del 90% y porque efectivamente la aplicación de la vacuna de Sinopharm en los sectores donde se han llevado ha generado una protección muy significativa.

Yo me refiero al tema comunicacional. Hubo una ola de desinformación para desacreditar la validez de esta vacuna y miles de personas no quieren que les inoculen Sinopharm porque consideran que es como agua o tiene efectos secundarios, lamentablemente.

Debemos emprender una campaña de información a la población, una mejor comunicación para evitar que algunos sectores desinformen.

Son diez millones de vacunas de Sinopharm en juego para este año. Si, como usted dice, llegan tres este mes, el Gobierno de Perú Libre recibirá siete.

Es probable que los siete millones lleguen en el Gobierno de Perú Libre. Es probable que esos tres millones (que llegarán en el Gobierno de Francisco Sagasti) ya se usen. Lo que hemos pedido es que llegue lo más pronto posible en la primera semana de agosto este nuevo lote de la vacuna Sinopharm.

El presidente Francisco Sagasti dijo que está asegurada la vacunación hasta fin de año.

El presidente no ha hablado con los tiempos y la precisión, primero, porque el lote (de Sinopharm) que vendría en agosto es un lote que se tiene que cancelar (pagar). Todavía no está cancelado. Las vacunas a las que se refiere el presidente Sagasti no están canceladas. Tienen cartas de intención, pero que debemos seguir con detenimiento y cautela para asegurar que lleguen al país, porque no es lo mismo si se presenta una tercera ola a finales de agosto a que llegue la primera quincena de agosto.

Cuando habla de que la adquisición de las vacunas que menciona el presidente no están canceladas (pagadas), ¿se refiere solo a las de Sinopharm, no?

En general, solo están canceladas las tres millones de vacunas que vendrán en estos días.

La impresión que tengo es que el Gobierno saliente les está dejando una gran cantidad de vacunas aseguradas.

Estamos solicitando al Gobierno que nos informe cuántas vacunas nos dejarán para el 28 de julio.

¿Eso qué quiere decir?

No es lo mismo que digan que van a llegar, sino que el nuevo Gobierno, en cuanto llegue, debe encontrar vacunas para incrementar el ritmo de vacunación que actualmente está en 11%.

La tercera ola, como usted dijo, está prevista para agosto o setiembre, es decir, para los primeros meses del eventual Gobierno de Castillo.

Necesitamos asegurar que en el mes de agosto y setiembre el Ministerio de Salud tenga un lote considerable de vacunas porque ante la tercera ola de manera rápida debemos superar este 11% de personas vacunadas. El desafío es muy grande teniendo en cuenta la previsión de la tercera ola y que hay un tiempo para desarrollar inmunidad. No tenemos acceso a los contratos (de las vacunas).

Minsa, vacunas

Aún no pueden recibir esa información porque formalmente todavía no son el grupo que ganó las elecciones.

De manera oficial, no nos permite, lo que estamos haciendo nosotros es generar las previsiones a pesar de la falta de información especial.

La ola de apelaciones ante el JNE demoró la proclamación y, con ello, la transferencia en Salud. Además de lo que me comenta, ¿qué otro problema ve?

Nosotros asumimos el 28 de julio. Ellos (el actual Gobierno) están vacunando a la población. En los Vacunatones el 73% de la población que se vacunó es menor de 49 años. El 35% de la población mayor de 60 años no tiene las dos dosis. Entonces, lo que han hecho es vacunar a gente joven, la menos vulnerable, esto es una gran preocupación: la cantidad de gente mayor que no está vacunada. Y también nos preocupa la población con comorbilidad que no esta vacunada. Cuando tú te vacunas con las dos dosis, tienes que esperar dos semanas y si solo tenemos al 11% de la población vacunada. ¿Cómo vamos a hacer para vacunar al 80% que falta?

Es decir, ¿indirectamente los recursos de nulidad y las apelaciones de los resultados electorales pueden afectar el proceso de vacunación del nuevo Gobierno?

Por supuesto que sí, pero también lo que decimos es que, si bien estos son un grave inconveniente, nosotros tenemos un plan para enfrentar la pandemia. Sabemos las dificultades de la pandemia en el marco de un sistema sumamente eficiente. Sabemos lo que significa con un nivel primario de atención, no hemos mejorado.

¿Cuántos pueden estar vacunados antes de la tercera ola?

Si la tercera ola llega a fines de agosto, deberíamos tener hasta el 15 de agosto a ese 80%, pero ponte que lleguemos a 60% y para eso necesitamos vacunas en gran cantidad desde el 28 de julio. Nos preocupa que vamos a llegar al 28 de julio y no sabemos si el stock de vacunas que queda va a ser importante. Por eso es la preocupación de no tener esta información, el presidente dice que van a vacunar hasta los 12 años.

¿Entonces cómo harán? La proclamación será faltando pocos días para el 28 de julio y la vacunación no puede detenerse ni un día.

Nosotros tenemos un plan para enfrentar la pandemia y lo estamos perfilando, que pasa no solo por las vacunas, donde no solamente necesitamos una estrategia de barrido, casa por casa, trabajar con las vacunas en las zonas rurales, hacer una movilización que vaya más allá del Minsa para hacer una vacunación rápida y masiva y esa primera traba es tener el número de vacunas. Vamos a necesitar cinco mil brigadas adicionales. Significa que tenemos que trabajar distribuyendo estos concentradores de oxígeno en los establecimientos de salud.

¿Se han reunido con representantes de otras embajadas o laboratorios?

No solamente hemos hablado con la Embajada de China, sino también con Pfizer para asegurar que las cartas de intención se cumplan. Yo he hablado con el Fondo de Inversión Ruso (Gamaleya).

¿Cambiarán el esquema de vacunación (la segunda dosis quince días después de la primera)?

Por ahora, y de acuerdo a la información científica, se mantiene. En la vacuna no es un tema de opinión, sino de evidencia científica.

¿Ud. será el ministro de Salud? La congresista electa Betsy Chávez dijo que sí, pero luego usted la refutó.

La verdad, no es que yo refuté como decirle que eso es mentira o verdad. La persona autorizada para decir eso es el presidente Pedro Castillo.

Cuando me dice que no la ha refutado, ¿significa que no es mentira lo que anunció Chávez?

No lo sé, realmente no lo sé. Yo no tengo conocimiento de eso y el presidente no lo ha dicho. Por eso yo agradecí la gentileza. El presidente Castillo nos ha convocado para apoyarlo. Agradecemos la confianza que nos da el presidente para trabajar aspectos técnicos, otro grado de responsabilidad es una decisión del presidente.

¿Qué piensa de las protestas de Cuba?

Lo que está pasando en Cuba es resultado de sesenta años de bloqueo. Cuba es un país ejemplar en medicina, en combatir la desnutrición y haber resuelto una serie de avances científicos. Llama la atención que Cuba haya podido hacer eso con el bloqueo que generó muchas necesidades.

¿No cree que ya se deben renovar cuadros políticos ahí?

Está Díaz-Canel. Fidel Castro y Raúl Castro no forman parte de la dirección. No tenemos por qué intervenir en eso cuando no hemos levantado la voz por el abuso que representa el bloqueo, cuando muchos países de las Naciones Unidas dijeron que el bloqueo es criminal.

