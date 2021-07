Fuerza Popular esperó el último día para presentar diez impugnaciones contra las actas de proclamación de los Jurados Electorales Especiales . Según la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones, estos recursos fueron entregados entre otros en los JEE de Huamanga, San Román, Cajamarca, Huancavelica y Chota.

De acuerdo a la normativa, el plazo para hacerlo fue de tres días y venció ayer a las 8:00 de la noche.

La presentación de estos recursos requerirá de una respuesta por parte del JNE mediante una resolución, lo cual demorará unos días más la proclamación de Pedro Castillo como presidente de la República.

El analista Luis Egúsquiza explicó que según lo estipulado por la Ley General de Elecciones hay que tener en cuenta que las nulidades son expresas.

“Las nulidades no se deducen, no se aplican por analogía. Son expresas, casi como una tipificación, están marcadas por lo que determina la ley”, precisó.

Estas nulidades no tienen un plazo para ser resueltas , pero en estas circunstancias, a 11 días del 28 de julio, día en que deberá jurar el mandatario electo, se prevé una resolución rápida.

Más aún si no se cumplen las causales que, en opinión de Egúsquiza, en este caso es muy complicado que se produzcan.

“No ha habido nulidades. No se verifica en los datos del conteo de la ONPE que los votos nulos o blancos hayan superado los dos tercios. Tampoco se verifica de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones que se hayan anulado elecciones en un tercio de las circunscripciones. Por lo tanto, la resolución es rápida”, comentó Egúsquiza.

Lourdes Flores declara

Sobre la inminente proclamación de Pedro Castillo, la abogada Lourdes Flores manifestó que dicha proclamación es viciada e inconstitucional. Anunció una serie de acciones de amparo y denuncias constitucionales. Afirmó que irá hasta el final en esta cuestión.

La integrante del equipo legal de Fuerza Popular agregó que sobre estas elecciones hay no menos de 20 amparos que han sido presentados.

“Fuerza Popular como institución no va a iniciar ninguna acción judicial posterior; sin embargo, al día de hoy hay no menos de 20 amparos presentados por diversos ciudadanos. (...) Yo misma como ciudadana he presentado una acción de amparo”, declaró Flores en el programa ‘Milagros Leiva entrevista’.

Las causales de nulidad

Luis Egúsquiza, de Idea Internacional, señaló las causales de nulidad. “Para pedir nulidad total de la elección o dentro de una circunscripción solo hay dos causales vinculadas a la cantidad de votos nulos y blancos o que se hayan anulado elecciones en un tercio de circunscripciones. Si no hay estos supuestos, es infundado”.

