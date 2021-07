La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseveró este viernes que las nuevas autoridades que asuman el Gobierno deberán prepararse rápidamente para enfrentar situaciones críticas que ocurren en el país.

“Podemos cambiar las autoridades, pero las instituciones continúan funcionando; si no, en los feriados no habría servicios o policías. El Estado no para y trabaja 24x7 todos los días del año. Es cierto que las nuevas autoridades tienen que imbuirse y prepararse rápidamente para atender, sobre todo, las situaciones críticas como la pandemia” , manifestó a TV Perú.

“Nosotros entramos de manera inesperada, en un contexto en que en menos de diez días tuvimos que recibir dos transferencias en papel porque no hubo nadie que nos transfiriera la gestión y, de verdad, lo pudimos hacer porque armamos un equipo de trabajo comprometido y que conoce los diversos sectores”, agregó.

Además, mencionó que la transferencia de gobierno se realizará cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame al ganador de las elecciones y este designe a los representantes de cada ministerio.

“La duración de esta interacción se va a dar a partir del momento en el que el JNE proclame a quien va a asumir la presidencia de la República y esta persona designe a los equipos técnicos que van a recibir la transferencia de gestión”, dijo.

Sobre elección del TC

La ministra también se pronunció sobre la elección de magistrados para el Tribunal Constitucional (TC), la cual, aparentemente, ya no debatirá el pleno del Congreso, y aseveró que se estaban precipitando al intentar seguir con el proceso.

“ No debemos precipitarnos porque el Congreso va a continuar , van a cambiar los actores, pero vamos a tener Congreso siempre. Así como a nosotros nos llegan las vacunas y vacunamos, pero las que no llegan las seguirá vacunando el siguiente Gobierno y no hay por qué desesperarnos”, mencionó.

