El excandidato presidencial por Acción Popular Yonhy Lescano se refirió a los pronunciamientos que ha tenido el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sobre las actividades y declaraciones que realiza el virtual mandatario electo, Pedro Castillo.

Sobre ello, el también exparlamentario acciopopulista se mostró a favor de que Cerrón se mantenga al margen de las acciones que haría Pedro Castillo en un eventual gobierno los próximos cinco años, ya que consideró que primero debe resolver las investigaciones que tiene en la Fiscalía, como el caso de Los Dinámicos del Centro.

“Por más presidente que sea del partido, yo le diría que primero vaya a resolver sus problemas judiciales . Estas imputaciones son graves para gobernar. No es adecuado que personas que tengan que responder ante la justicia estén liderando cosas, eso da desconfianza”, declaró el último jueves durante una entrevista en canal N.

En esa misma línea, Lescano consideró que Vladimir Cerrón debería “ponerse a un costadito” para evitar cualquier “sospecha” que pueda perjudicar la que sería una gestión de Castillo en el Gobierno.

“(Esto lo digo) por el bien de su partido, que se ponga a un costadito y vea primero sus cuestiones legales . Puede colaborar con su organización, pero no tomando liderazgos que causan sospechas, intranquilidad”, acotó.

Por otro lado, sostuvo que las actitudes que viene mostrando la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no está ayudando a fortalecer la democracia en el Perú, y que, por el contrario, la lideresa del fujimorismo está perjudicando al país.

“ La señora Fujimori no está colaborando para que la democracia en el Perú se fortalezca y no está respetando los resultados de las elecciones. Esa es la democracia, si no, por gusto hacemos elecciones generales”, añadió.

