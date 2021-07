El letrado Julio César Castiglioni, quien días atrás mencionó que Fuerza Popular apelará la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la proclamación del virtual presidente electo, Pedro Castillo, ya no sería parte de la defensa técnica de la agrupación política naranja.

Según el diario Correo, fuentes del partido fujimorista confirmaron la separación de Castiglioni, además de Gino Romero Curioso y Pedro Panta, luego de que dejaran de tener comunicación con ellos el último martes 13 de julio .

Esto habría sucedido a raíz de las declaraciones brindadas por Julio Castiglioni acerca de las impugnaciones que llevarían a cabo, a pesar de no obtener ningún beneficio en los votos a la candidata Keiko Fujimori y de solo retrasar la proclamación.

El diario La República también consultó al letrado sobre la finalización de sus servicios con Fuerza Popular, pero él brindó declaraciones escuetas y afirmó que no estaba enterado de ello.

“Yo también me he enterado por el diario Correo. Yo pertenezco a PPC. Mucho depende de lo que resuelva el JNE sobre las apelaciones que se ha puesto en los 10 JEE. Yo colaboré. Yo sigo en mi estudio ”, respondió a este medio.

Castiglioni se mostró indiferente ante retraso de transferencia

Como se informó, el último 13 de julio, la exdefensa del partido naranja afirmó que “no es su tema” si la transferencia de mando se retrasa por los recursos legales que presentarían en contra de las resoluciones del JNE.

“ Podrá afectar (al cambio de mando), la culpa no es nuestra , la culpa es de quienes nos negaron la información de no llevar al Reniec, de no presentarnos el acta. En consecuencia, la culpa y la demora no es de nosotros, la culpa es del sistema electoral”, declaró en entrevista con RPP.

Incluso, aceptó que con esto no se conseguiría variar el resultado de las elecciones a favor de Fujimori Higuchi; sin embargo, lo haría porque era “su derecho a apelar”.

“ No va a variar (la diferencia de los votos) , pero nosotros como abogados no claudicamos, nosotros como abogados seguimos un juramento de luchar nuestras causas hasta el final”, sostuvo Castiglioni.

