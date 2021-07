De las 10 apelaciones que la defensa de Fuerza Popular mencionó que presentaría en contra de la resolución de proclamación de los jurados electorales especiales (JEE), que dan como ganador de las Elecciones Generales 2021 en su respectiva jurisdicción a Pedro Castillo Terrones, hasta el momento figuran cinco hacia los jurados electorales especiales de Huancavelica, Cajamarca, Chota, San Román y Huamanga.

Así lo confirmó la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en donde se visibiliza que la personera legal del partido naranja, Milagros Takayama, elevó estas impugnaciones.

Ahora, se tendrá tres días hábiles para que cada JEE de las jurisdicciones en mención resuelvan las apelaciones. Además, estas pueden ser nuevamente apeladas ante la máxima entidad electoral, para lo cual también pueden responder en la misma cantidad de días .

El plazo para presentar estos recursos legales ha sido hasta las 8.00 p. m. de este viernes 16 de julio, y según informaciones la agrupación política naranja esperó hasta pasada la tarde para anteponer los documentos.

Castiglioni advirtió sobre impugnaciones

El último martes 13 de julio, el abogado Julio Castiglioni, quien es parte de la defensa técnica de Fuerza Popular, advirtió que presentarían apelaciones a las resoluciones de los JEE.

En este sentido, al ser consultado por el retraso que va a generar sus impugnaciones, pese a que no se obtendrá un incremento de los votos a favor de la lideresa naranja, él respondió: “Ese no es mi tema”.

“ Podrá afectar (al cambio de mando), la culpa no es nuestra , la culpa es de quienes nos negaron la información de no llevar al Reniec, de no presentarnos el acta, en consecuencia la culpa y la demora no es de nosotros, la culpa es del sistema electoral”, declaró en entrevista con RPP.

