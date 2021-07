El miércoles último, la reportera Fátima Chávez vivió un momento muy tenso. Un hombre con sus 1,88 metros de estatura y su potente voz la persiguió y le acercaba peligrosamente su rostro descubierto y vociferaba: “¡Fuera, fuera, vendida!”.

El agresor se llama Álvaro Francisco Subiria Alegría, de 41 años. Llevaba una polera con capucha y al frente de su vestimenta figuraba: #Insurgencia, y en la espalda se leía: Dios, patria, familia, justicia y libertad.

Este seguidor de La Resistencia –movimiento que ahora que se ha ampliado se hace llamar Insurgencia– se le acercaba en todo momento. “A mí me aterrorizaba sobre todo porque él estaba sin mascarilla… Ellos también rodearon a mi equipo, no nos dejaban alejarnos”, cuenta la periodista de canal N.

El miércoles además se agredió al reportero gráfico de La República John Reyes y a dos ministros. Y trataron de asfixiar con una bandera a la reportera de ATV Anghela Torres. Ayer, más calmada, ella contó: “Una mujer de más de 30 años me venía persiguiendo. Me insultaba, me decían Juliana (Oxenford) terrorista, mermelera... Quería tirarme al suelo, con la bandera me jala, pero tuve más fuerza”.

Repudiable. Valiente reportero gráfico fue agredido por seguidor fujimorista. Se busca información del atacante. Foto: Aldair Mejía/La República

Agresores y cabecillas

Ayer mismo, Álvaro Subiria cerró todas sus redes sociales, pero quedaron testimonios de su desenfrenado apoyo a Fuerza Popular y a dirigentes como Rosangella Barbarán, a quien llama “mi negrita punche” (Barbarán asegura que no lo conoce y que solo se prestó para la foto). Subiria igualmente hace poco grabó un video llamando “basura” a feministas e integrantes de “Ni una menos”. En otro video calificó de “terrorista” al jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Y en una tercera grabación lanzó insultos y expresiones racistas a quienes decían “fujimorismo nunca más”.

Junto a él siguen operando en las calles José Luis García Danuso (65), Roger Ayachi (56), Flor Contreras León (44) y el ya conocido Juan José Muñico (“Jota Maelo”) (45). Además, la excongresista Yesenia Ponce identificó en un tuit a otro personaje en la protesta: Augusto Paredes. Fue, contó, el “brazo derecho de Alberto Fujimori y amigo de la familia por años. Trabajó en el despacho de excongresistas”. Y añadió: “No desconozcas a tu gente, Keiko Fujimori”.

Miembros de La Resistencia. De izquierda a derecha: un manifestante sin identificar, José Luis García Danuso luce la camiseta de un club de fútbol argentino (65), Flor de los Milagros Contreras (44), Roger Ayachi Soria (56) y Álvaro Francisco Subiria Alegría (41). Foto: difusión

García Danuso (65) es infaltable en todas las manifestaciones de La Resistencia y uno de los más virulentos. Suele aparecer con un polo de la selección peruana de fútbol.

Su primera aparición es del 2016, cuando el programa de televisión ‘Al sexto día’ lo presentó como “El figureti de la televisión”. Allí aparece en el exterior de Palacio de Gobierno, detrás de Ollanta Humala y Nadine Heredia, con otras personas festejando la decisión de La Haya. García Danuso le da palmaditas en la espalda al nacionalista. Luego, las cámaras lo enfocan lanzando vivas a PPK en la campaña electoral.

Él ha sido vinculado a varias agresiones contra opositores a Keiko Fujimori. El representante de Perú Libre Yuri Castro, por ejemplo, lo responsabilizó de agresiones sufridas con palos –con clavos– y tubos por sus compañeros, a fines de junio.

Seguirán. Discurso de Fujimori ha calado en un grupo de manifestantes. Prometen continuar. Foto: Aldair Mejía/La República

“Marchas hacia Palacio”

A García Danuso, Muñico y Ayachi se les ubica en el grupo más fanatizado de La Resistencia, que se hace llamar Los Combatientes. Los une su filiación a la extrema derecha y suelen decir que su apoyo no es solo a Fujimori sino también a López Aliaga, en realidad los une su rechazo a lo que llaman “comunistas”.

Muñico ayer tuiteó que seguirán las marchas “para evitar que el país caiga en manos del comunismo hambreador”. Y “todas se dirigirán a Palacio”.

Ayer le respondió en un tuit al presidente Francisco Sagasti.

El mandatario comentó que estas acciones marcan “un quiebre” y “se han pasado de la raya”. Anunció además: “No vamos a tolerar actos de violencia... Tomaremos las medidas del caso”.

Muñico dijo: “Aún no nos hemos pasado de la raya”. Y amenazó: “¡Con marchas te pusieron, con marchas te sacamos!”.

El cabecilla fundador de La Resistencia. Juan José Muñico, "Jota Maelo", sigue amenazando con más acciones de protesta, pese a la violencia que allí se desata. En sus redes sociales no deja de pregonar que seguirá luchando contra "el comunismo hambreador". Foto: difusión

El fundador de La Resistencia ya tuvo problemas con la justicia por su presunta vinculación con el asesinato de Ezequiel Huamaní, excombatiente del Cenepa en 1998, según reporte de IDL Reporteros.

Fiscalía investigará

Ayer, en tanto, comerciantes del Centro Histórico que sufrieron agresiones cuando los fujimoristas buscaban llegar a Palacio de Gobierno evitaron pronunciarse por temor a represalias.

Lo señalan. Comerciantes del Centro Histórico tomaron foto de este manifestante. Aseguran que le vieron un arma. Foto: difusión

Una de ellas, María Enríquez, que dirige una fuente de soda, dijo que un manifestante llevaba un arma. “Le tomamos foto y lo hemos pasado en el Whatsapp de comerciantes... Le reclamamos, le pedimos respeto y me dijo: ‘Vamos a seguir reclamando y si no quieren les haremos picadillo’”.

Frente a lo sucedido, la Quinta Fiscalía Penal Corporativa del Cercado de Lima inició una investigación preliminar por el presunto delito contra el cuerpo, la vida y la salud; y contra el patrimonio y la paz pública.

A su vez, la CIDH condenó el ataque a los periodistas y recomendó sancionar la violencia.

El Consejo de la Prensa Peruana repudió enérgicamente las agresiones de simpatizantes de Fuerza Popular y otros grupos radicales.

A prisa. En restaurante recogen mesas debido a la violencia. Foto: difusión

En la noche

Hostigamiento. Anoche, según informó el portal Ojo Público, un grupo de unas 80 personas vinculadas al grupo extremista La Resistencia hostigó durante más de dos horas al jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas.

Acoso. Esto ocurrió en los alrededores de su domicilio privado. En la zona sí había el resguardo policial necesario.

