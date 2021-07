Con información de César Zorrilla/ URPI-LR

El secretario de Organización de Perú Libre en Lima Metropolitana, Yuri Castro, señaló que Fuerza Popular, con las acciones legales que está tomando, solo busca deslegitimar y perjudicar al próximo Gobierno, que sería, si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirma los resultados actuales, el de Pedro Castillo.

“ En realidad, lo único que buscan es tratar de deslegitimar la elección del maestro (Castillo) . Ellos han reconocido que el maestro ha ganado las elecciones, pero que simplemente lo que buscan es retrasar el proceso de transferencia y perjudicar al Gobierno entrante”, expresó Castro en diálogo con La República.

“Lo único que (estos recursos de apelación) hacen es perjudicar al país. Tenemos una inestabilidad económica, precios bastantes inestables, subidas de precios de la canasta básica familiar y todo eso se da precisamente por esa incertidumbre que generan todas esas acciones legales, que podríamos considerarlas, en parte, un abuso del derecho”, agregó.

También pidió a la población que rechace este tipo de actitudes y cuestionó la lentitud con la que, a su parecer, está actuando el JNE. Asimismo, hizo un llamado a Keiko Fujimori para que no retarde más la proclamación.

“Hasta el momento no se ha pronunciado el JNE. Están haciendo un trabajo bastante lento. Sabemos también que el fujimorismo está petardeando esta elección”, manifestó.

“Hacemos un llamamiento a la señora Keiko Fujimori a no aletargar (el proceso electoral). Su propio abogado (Julio Castiglioni) ha reconocido que las acciones de impugnación que ellos van a presentar, las acciones legales que están presentado, no van a cambiar los resultados”, prolongó.

Rechaza acciones de violencia por parte de seguidores de Fuerza Popular

De igual forma, Yuri Castro condenó los actos violentos que vienen realizando simpatizantes de Fuerza Popular y miembros del Grupo La Resistencia, como los ocurridos la tarde y noche del miércoles 14 de julio en Cercado de Lima, en donde atacaron a periodistas e, incluso, a ministros.

“Los actos de violencia no solamente perjudican a uno, perjudican a todos. Yo creo que debemos tener ya un discurso de no violencia. Yo creo que es demasiada ‘piconería’ el saber que has perdido y seguir y seguir, sabiendo que el resultado ya está dado. Ellos lo reconocen. El único problema es que lo único que quieren es seguir perjudicando al pueblo peruano”, expresó.

