El expostulante presidencial de Acción Popular (AP) Yonhy Lescano señaló que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con sus actitudes, no está ayudando a fortalecer la democracia en el Perú. Y también dijo que la lideresa del fujimorismo está perjudicando al país.

“ La señora Fujimori no está colaborando para que la democracia en el Perú se fortalezca y no está respetando los resultados de las elecciones. Esa es la democracia sino por gusto hacemos elecciones generales”, expresó Lescano en diálogo con Canal N.

“Creo que lo más prudente, lo serio, lo contundente, lo que facilita la democracia es reconocer los resultados de la competencia, como lo hemos reconocido la mayoría de partidos políticos”, agregó.

Para Lescano, en el partido naranja no quieren perder porque temen someterse a la justicia peruana: “Ellos tienen una serie de acusaciones penales. Y yo creo que están temiendo eso, de que van a someterse a la justicia y, obviamente, por las pruebas existentes, con las medidas judiciales, pueden ser detenidos y ser procesados”.

Otro factor, según Lescano, por el cual Fuerza Popular no quiere aceptar su derrota es por su vocación que, de acuerdo al excongresista, “nunca ha sido democrática”.

“Vienen, pues, de una raíz dictatorial. A eso se han acostumbrado y les cuesta trabajo reconocer los principios y trabajar con la democracia, con el Estado de derecho. Creo que es eso. No se puede explicar de otra manera por qué actúan de esa forma: agrediendo a las personas en las calles, impugnando todo, tratando de que el 28 de julio no haya presidente cuando ya lo hay”, indicó.

“ Es evidente que el señor Castillo ha ganado las elecciones. Y eso (el retraso de la proclamación) perjudica al Perú. Están pensando en sus intereses personales y subalternos. Y no están pensando en los intereses del país. Hay que llamarlos a la reflexión, pero les hemos llamado tanto a la reflexión y lamentablemente no entienden”, prolongó.

“La gran mayoría de militantes de AP respeta la democracia”

El exparlamentario Yonhy Lescano también se refirió a Alfredo Barnechea, quien durante una manifestación dijo: “No vamos a aceptar a un presidente nulo (en referencia a Pedro Castillo). Vamos a pelear”, para luego añadir: “Me dirijo al jefe del Comando Conjunto, César Astudillo, para que le transmita a sus comandantes generales que la mayoría del Perú está con ellos. Para decirles que los civiles no nos vamos a rendir, y que esa alianza, si se hace legítimamente, esa alianza militar civil será la que pondrá al Perú en el siglo XXI”.

Ante esto, Lescano dijo: “En el caso de algún militante de nuestro partido que llame a las Fuerzas Armadas, que amenace al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, nosotros tenemos que deslindar con eso. No podemos permitir que un militante que no tiene cargo directivo, que si bien es cierto fue candidato a la presidencia, pueda estar haciendo estas afirmaciones que no son de la tradición política de Acción Popular”.

“El pueblo tiene que saber que la gran mayoría de militantes (de Acción Popular) respeta la democracia”, culminó el exaspirante al sillón de Pizarro.

