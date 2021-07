A través de una misiva, la comunidad del Colegio Markham ha expresado su solidaridad con la profesora Marisol Bello, luego de que el Presidente de la Junta, Mark Hoffmann, según la carta, hiciera referencia de manera indirecta a la maestra por expresiones que ella dio en redes sociales sobre las Elecciones Generales 2021, a favor del virtual presidente electo Pedro Castillo.

“El viejo cuento del comunismo. En los años 60 la derecha estuvo igual de histérica que ahora y quiso meter miedo para que la gente no votara por Belaúnde, etiquetándolo de comunista. Mucho más miedo da que se normalice la corrupción y que se pretenda llevar otra vez al poder a una familia que se ha cargado en peso al Perú”, escribió Bello, según la carta, el pasado 5 de junio a modo de comentario en el muro de su hija.

“Castillo tiene muchas limitaciones, pero ya aprenderá. Él reivindica a la gran mayoría de peruanos. Los olvidados y ninguneados por un estado que siempre les dio la espalda y por una clase dominante racista que se cree superior. (Él) no es ningún ‘terruco’. Pena me da los que se dejan manipular por campañas millonarias y una prensa vendida. A otro perro con el cuento del amor por el Perú. Lo que defienden son sus privilegios”, agregó la maestra.

Esto causó, de acuerdo a la misiva, que durante la última Asamblea de la Asociación Estudiantil Británica del Perú (AEBP), Hoffmann calificará esos comentarios de “desatinados, inoportunos, insensibles y ofensivos”. Además, indicó que tal expresión “llevaba una carga lamentable de odio y hasta de discriminación” y que “muchos de los presentes nos sentimos aludidos”.

También manifestó, según la misiva, que dicha opinión ha originado “una comprensible ofensa en un grupo significativo de familias Markham” y que el odio expuesto habría sido motivado por ”la pasión destructiva que con frecuencia brota en las redes sociales”.

Respaldan a profesora

Ante esto, la comunidad del Markham, mediante una carta dirigida a Hoffmann, ha expresado su respaldo a la docente Marisol Bello, quien también ha sido directora del mencionado colegio durante cinco años.

“En principio, que alguien asuma un punto de vista sobre un tema perteneciente al debate público y nacional no nos puede llevar a inferir que lleva una carga de odio”, dice la carta firmada por integrantes de la comunidad del Markhan.

“Dice usted que ‘la opinión expresada no fue el problema sino la forma en que se expresó la opinión’. Si hablamos de formas que en un discurso escrito nos lleven a inferir odio, tendríamos que identificar o insultos o expresiones violentas o palabras inapropiadas. Nada de eso está presente en lo escrito por la señora Bello ”, se agrega.

Prolonga: “Dice usted que el colegio ‘valora las ideas opuestas y el debate crítico y abierto’ y que defiende y cree en las libertades que garantiza la Constitución Política del Perú, pero descalifica públicamente a la señora Bello a partir del ejercicio de su libertad de opinión, acusándola sin fundamento de estar motivada por una ‘pasión destructiva’ y de actuar con odio”.

Esperan que Hoffmann se disculpe

Los firmantes añaden que pueden estar en desacuerdo con lo expuesto por la profesora Bello, pero que ese no es el punto del comunicado, ya que el punto central es que las menciones de odio (que según Hoffmann difundió la profesora) “son insustentables y transgresoras” de la competencia del cargo que él ejerce.

“Usted utiliza un fuero institucional como es la reunión anunal de la AEBP donde la señora Bello no tiene oportunidad realizar descargo alguno, y utiliza su carga como Chairman of the Board (Presidente de la Junta) para llevar al espacio laboral de la señora Bello un evento que pertenece estrictamente al ámbito de su vida privada, donde ella expone temas de dominio público nacional, ejerciendo su derecho pleno a la libertad de expresión y donde no lo menciona a usted ni al colegio”, se lee en la carta.

Por último, los miembros de la comunidad resaltan la labor de la profesora Bello y todo lo que ha hecho por el Colegio Markham en sus casi 40 años como maestra. También dicen que esperan que las palabras de Hoffmann “queden en el recuerdo como una desafortunada anécdota” y esperan que el Presidente de la Junta “reflexione y pida disculpas públicas” a la docente.

Carta de la comunidad del Markham. Imagen: Jason Day.

Carta de la comunidad del Markham. Imagen: Jason Day.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.