Julio César Castiglioni, quien es parte de la defensa del partido Fuerza Popular por el cual candidateó Keiko Fujimori, se mostró indiferente ante las consecuencias que podría ocasionar el presentar apelaciones a los resultados de proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo cual perjudicaría a la transferencia de Gobierno.

En este sentido, al ser consultado por el retraso que va a generar sus impugnaciones, pese a que no se obtendrá un incremento de los votos a favor de la lideresa naranja, él respondió: “Ese no es mi tema” .

“ Podrá afectar (al cambio de mando), la culpa no es nuestra , la culpa es de quienes nos negaron la información de no llevar al Reniec, de no presentarnos el acta, en consecuencia la culpa y la demora no es de nosotros, la culpa es del sistema electoral”, declaró en entrevista con RPP.

Tras ello, el periodista Jaime Chincha insistió en consultarle cuál era su motivación para presentar ese recurso legal, aunque no se vaya a lograr revertir lo contabilizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“ No va a variar (la diferencia de los votos), pero nosotros como abogados no claudicamos , nosotros como abogados seguimos un juramento de luchar nuestras causas hasta el final”, sostuvo Castiglioni.

Perú Libre rechaza maniobras para dilatar la proclamación de Pedro Castillo

La personera legal del partido del lápiz, Ana María Córdova, expresó mediante un comunicado, que el objetivo de Fuerza Popular es dilatar la proclamación del próximo jefe de Estado, que según el conteo final de la ONPE, es el profesor Pedro Castillo Terrones.

“Rechazamos esta nueva maniobra dilatoria de Fuerza Popular, conjuntamente con su equipo legal, cuyo único objetivo es retrasar o impedir la proclamación del presidente electo. Este accionar contraviene los deberes de lealtad y buena fe, previstos en el artículo IV del Código Procesal Civil y constituyen un ejercicio abusivo de derecho”, señaló.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.