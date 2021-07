Daniel Salaverry, excongresista y excandidato presidencial de Somos Perú, señaló que en el eventual gobierno del virtual presidente electo, Pedro Castillo, no se va a buscar revanchas, sino la unión de las fuerzas políticas.

Tras salir de una reunión con Castillo, Salaverry manifestó que incluso el profesor cajamarquino buscaría contar con “buenos elementos” dentro de Fuerza Popular durante su mandato.

“En esta reunión, él me ha manifestado que su gobierno va a ser de unidad nacional. Hace un llamado a todas las fuerzas políticas para trabajar juntos en beneficio de todos los peruanos. A todas fuerzas políticas sin excepción, incluso a los buenos elementos que hay en Fuerza Popular. Él me ha comentado que su gobierno no va ser de revancha ni de rencores, todo lo contrario ”, indicó a la prensa.

“Estamos coordinando algunos detalles respecto a lo que se va a emprender en las próximas semanas, en su interés genuino de unir al país, de que se acabe esta polarización que tanto daño nos hace a los peruanos, a las familias”, agregó.

Al ser consultado respecto a si habían dialogado sobre quiénes conformarán el próximo gabinete ministerial, Daniel Salaverry aclaró que no conversaron sobre el tema y que a él no le consideraba dar ese tipo de anuncios. Además, mencionó que pronto los voceros de Perú Libre saldrían a revelar más detalles relacionados a esa interrogante.

“Estoy seguro de que en su momento los voceros políticos darán este tipo de precisiones. Mis coordinaciones y mis reuniones de trabajo son con el presidente Castillo”, sostuvo.

Pidió a Fujimori aceptar los resultados

Asimismo, el exparlamentario se refirió a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y le pidió que acepte los resultados de las elecciones de segunda vuelta que darán a Pedro Castillo como ganador.

“Es hora de que acepte los resultados. A los únicos que les está haciendo daño es a los peruanos, no solamente a su familia, no solamente a su partido. Ha llegado el momento de que acepten que esos son los resultados y reciba la mano extendida que le está ofreciendo Pedro Castillo”, dijo.

