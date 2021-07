El vocero de la bancada de Perú Libre, Alex Paredes, se refirió a las recientes expresiones del escritor Mario Vargas Llosa y lo emplazó a regresar al Perú pare que haga la denuncia del supuesto “fraude” del que tanto hablan Keiko Fujimori y sus aliados.

En Madrid, durante un foro, el nobel de Literatura aseguró que “todo lo que se haga para frenar esa operación turbia que va contra la legalidad, en contra de la democracia (en referencia al supuesto fraude de Pedro Castillo), está perfectamente justificado”.

La respuesta de Perú Libre llegó este lunes 12 de julio por parte de Alex Paredes, congresista electo y vocero de la bancada del lápiz: “Creo que quien afirma prueba. El señor (Vargas Llosa) ha afirmado fraude. ¡Que venga al Perú pues! Que haga la denuncia y que espere los resultados del proceso de denuncia. Pero ya basta de tanto desprestigio al Perú”, expresó en diálogo con Exitosa.

“Bajo el marco de libertad de opinión, uno escucha, respeta, pero no comparte. A la vez, lamentamos que un ciudadano como el señor Vargas Llosa esté haciendo ese tipo de afirmaciones lejos del Perú. Desde hace mucho tiempo (él) no pasa lo que pasamos los peruanos. No se fija en todo el desprestigio que le genera al pueblo peruano”, añadió.

“Estamos a la espera de que el JNE proceda con la proclamación”

Alex Paredes también se pronunció sobre la noticia de que un grupo de abogados, aliados de Keiko Fujimori, solicitará una medida cautelar para suspender la proclamación de Pedro Castillo como próximo presidente del país.

“Dentro del Derecho Constitucional de petición que tienen los ciudadanos, está el tema de las acciones de amparo y cualquier petición. Mientras estén marcadas en el ordenamiento jurídico, que lo hagan, están en su derecho. Si yo me opondría, me dirían: ‘Ahí está, no respeta el estado de derecho’. Que lo hagan y que también se sometan a las respuestas”, aseveró.

A renglón seguido, prolongó: “Pero que respeten el marco jurídico de lo que significa desarrollar un proceso electoral: en el inicio, desarrollo y su desenlace”.

Asimismo, manifestó que organismos electorales han estado presente en las elecciones como observadores y que “no han visto” señales de fraude. Y que las personas, cuyas firmas han sido cuestionadas por el fujimorismo, ya han salido a decir que sí participaron en el proceso electoral. “Nosotros solo estamos a la espera de que el JNE proceda con la proclamación y punto”, concluyó.

