El exministro de Educación y sociólogo Nicolás Lynch señaló que lo importante, actualmente, es que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame a Pedro Castillo como el ganador de las Elecciones Generales 2021, para que luego se dé pase a la transición

“ Creo que lo fundamental en este momento es que se declare a Pedro Castillo presidente electo. Creo que las elecciones han terminado, el conteo también ha terminado, la revisión de las actas parece ser que también y este fraude que ha sido tan denunciado por los sectores políticos de derecha se ha probado fraudulento. Hemos sido víctimas de un fraude inventado”, expresó Lynch en diálogo con Cuarto Poder.

“Terminada esta situación lo que cabe es la proclamación de Castillo. Y a partir de eso, se discutirá, seguramente, los criterios que se van a tomar para formar un nuevo Gobierno. La primera acción es la transición, tiempo corto causado por este fraude inventado, pero es lo que tenemos”, agregó.

El sociólogo manifestó que lo que viene, luego de la proclamación y transición, es la formación del Gobierno, e indica que hay que tener en cuenta dos criterios: “Yo me inclino por el liderazgo. El otro es el consenso, que, para mí, es más de los mismo que hemos tenido en los últimos 30 años”, expresó.

“Creo que con liderazgo s e debe estructurar un Gobierno lo más amplio posible. Yo creo que antes del consenso, es el liderazgo del ganador. Eso es lo democrático y lo mejor para este país. Nos pone en un eje democrático en la historia peruana”. Además, precisó que “se forma un Gobierno sobre la base de quien ha ganado en las urnas, no sobre la base de quien ha perdido”.

Aún no se proclama al ganador

A poco más de un par de semanas para el 28 de julio, el JNE aún no anuncia al ganador de estas elecciones generales 2021. De acuerdo al 100% de actas contabilizadas por la ONPE, el virtual presidente electo es Pedro Castillo, de Perú Libre.

No obstante, el JNE aún no puede proclamar al próximo mandatario porque el integrante del pleno del JNE, Víctor Raúl Rodríguez, hasta ayer, no había cumplido con poner su firma en ocho resoluciones y tenía aún bajo revisión otros 40 expedientes. Es decir, un total de 48 casos aún encarpetados.

