Yonhy Lescano sobre Keiko Fujimori y Fuerza Popular: “Solo les interesa el poder”

“Solo les interesa el poder”, expresó el excandidato a la presidencia por Acción Popular Yonhy Lescano sobre las declaraciones que Keiko Fujimori emitió el último 10 de julio frente a sus simpatizantes, en las que señaló que no respetaría los resultados que anunciará el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre las Elecciones Generales 2021.

Para el también excongresista del partido de la lampa, dicha actitud muestra una falta de vocación democrática. “Yo creo que todos los peruanos debemos reconocer al nuevo gobernante. Al no reconocerlo, una persona se está poniendo al margen de la ley y no tiene vocación democrática . Todos los peruanos que hemos sido candidatos, fundamentalmente, tenemos que saber competir, saber ganar y saber perder. No podemos patear el tablero”, declaró para La República.

“Al no reconocer los resultados se estaría faltando a la voluntad popular, restando importancia y faltando el respeto a los peruanos que han votado. Sería un desorden, una anarquía, un caos . Hay que tener vocación democrática, y a la señora Fujimori, exhortarla a que actúe con prudencia”, añadió.

Por otro lado, se refirió a las consecuencias que podría tener para el panorama político la postura que la lideresa de Fuerza Popular viene mostrando sobre los resultados del proceso electoral. Para él, dichas manifestaciones podrían desembocar en una dictadura .

“Se estaría vulnerando la autoridad del futuro presidente de la República y cuando uno desconoce la autoridad, desconoce la ley y se puede formar una dictadura. Además, la señora Fujimori ya dijo que iba a reconocer los resultados, que iba a respetar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Les interesa un comino el Perú, solo le interesa el poder ”.

Lescano sobre pedido de auditoria: “Es otra contradicción”

Sobre la insistencia de Keiko Fujimori para que el presidente de la República, Francisco Sagasti, se encargue de gestionar una auditoría internacional de las elecciones, Lescano enfatizó que este pedido también representa una contradicción de parte del fujimorismo.

“Es otra contradicción de la señora. Primero, decía que no se meta, que tiene que ser imparcial, y efectivamente, tenía que ser así. Pero, ahora dice que haga la auditoría internacional él. Contradicciones. Se nota que varía su posición de acuerdo a la situación que ellos vean , de acuerdo a sus intereses”.

Serán una oposición obstruccionista

Con respecto al clima que podría reinar dentro del Congreso para el próximo periodo gubernamental, Lescano auguró que el país podría tener a un Parlamento “peor” que el de la bancada naranja que fue mayoría absoluta en el 2016, durante los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.

“ Va a ser peor que la bancada anterior, a pesar de que es una bancada más chica . Conforme a lo que estamos viendo, si la señora Fujimori dice: ‘No vamos a reconocer’, su grupo tampoco va a reconocer la autoridad del presidente el 28 de julio, día en el que tiene que dar su mensaje. Van a hacer un escándalo en el Congreso, como hizo la señora Martha Chávez en alguna oportunidad”, mencionó.

Buscarían vacancia de Pedro Castillo

Finalmente, el exlegislador mostró su preocupación por la coalición opositora que se conformaría entre los futuros congresistas de Fuerza Popular y otros que han mostrado afinidad con el fujimorismo, como Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y otras virtuales bancadas. Para Lescano, una eventual unión entre dichas agrupaciones parlamentarias podría buscar la perpetración de la vacancia de Pedro Castillo.

“En el Parlamento estarán también los congresistas de Hernando de Soto y de López Aliaga, que son sus aliados claramente. Entonces, va a seguir la obstrucción y, como algunos dicen, ya se estaría preparando la vacancia en base a un supuesto fraude, a una supuesta financiación de la campaña . Están tratando de utilizar esas argumentaciones que se deben investigar, claro, pero que ellos tratarán de utilizar para pretender vacarlo (a Pedro Castillo)”.

Durante el pronunciamiento del referido sábado 10 de julio, Keiko Fujimori expresó textualmente: “Dicen que en pocas horas o días van a consumir el fraude en mesa y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo. A lo largo de estas semanas, hemos podido ver tantas denuncias, irregularidades y quieren apresuradamente ya lanzar un resultado”.

