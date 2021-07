César Hildebrandt ha esbozado un nuevo análisis de la coyuntura política en el Perú. Esta vez, el periodista realizó un recuento de los gobiernos que han tenido lugar en el país dese 1945, año en que nació, hasta el contexto actual en el que todavía no se proclama a quien será jefe de Estado por los próximos cinco años.

En ese sentido, el director del semanario Hildebrandt en sus trece señaló cómo la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, está continuando con lo que hizo su padre, Alberto Fujimori, durante sus diez años de gestión.

“ Keiko Fujimori ha perdido por tercera vez, pero el veneno que el fujimorismo esparció sigue vigente . Nos complace roer instituciones, nos excita la anarquía, no nos avergüenza la corrupción. Estamos enamorados del peligro”, comentó Hildebrandt en su columna.

En esa misma línea, el periodista refirió que cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame como presidente de la República a Pedro Castillo este tendrá una oposición cruenta en el Parlamento Nacional, que estará conformado por una mayoría de bancadas de derecha.

“Si el JNE proclama este jueves 15 a Pedro Castillo, habrá menos de dos semanas para la transición. Un Congreso fiero espera a un gobierno legítimo y frágil a la vez . Y es nuestro bicentenario republicano. Estamos enamorados de la muerte”, agregó.

Hildebrandt: “Fujimori se dedicó a construir la más corrupta de las mafias que nos han gobernado”

En cuanto a la administración de Alberto Fujimori, Hildebrandt mencionó que para 1990, el descendiente de japoneses fue considerado como el “salvador”. Sin embargo, dos años después de que asumió el cargo, instauró su dictadura.

“Tras el arreglo de la economía y la derrota de Sendero, dos logros que lo hubieran colocado en la historia, Fujimori se dedicó a construir la más corrupta de las mafias que nos han gobernado . El fujimorismo fue un cáncer generalizado que lo cubrió todo”, comentó.

Sostuvo también que el Perú “toleró” al exdictador —quien cumple una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad— “hasta donde pudo”. No obstante, ya había dejado al país en muy mal estado.

“Nadie había llegado en nuestra historia de borrascas y apetitos a los niveles de malignidad que Fujimori les impuso a los peruano s. Siempre he creído que en ese hombre sombrío latía un deseo de revancha por lo que los peruanos les hicieron a sus padres y connacionales de ancestro. De otro modo, no me explico la sangre fría con que impuso su mugre y la de sus secuaces”, apuntó.

Asimismo, en su columna, el director del semanario Hildebrandt en sus trece nombró a Alan García, de quien dijo que su Gobierno “apestaba a corrupción”, y también mencionó a Alejandro Toledo, quien a su parecer fue “más de lo mismo”.

