El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) viene acelerando su trabajo en la evaluación de apelaciones a diecinueve días del 28 de julio, fecha en la que debe jurar quien dirija el país en los siguientes cinco años.

Los magistrados han resuelto el 90% de las apelaciones presentadas por Fuerza Popular y solo falta el voto en minoría del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza para que se proceda a publicar las resoluciones del JNE.

Los miembros del Pleno de este organismo recibieron un total de 271 apelaciones de nulidad y 48 quejas por denegatoria de apelación, presentadas ante distintos Jurados Electorales Especiales (JEE).

Fuentes cercanas al JNE refirieron que de las 271 apelaciones de nulidad, 30 eran sobre temas de fondo, 29 se resolvieron en audiencias públicas y que una fue retirada en razón de que la presentó un personero alterno. La norma señala que solo puede ser presentada por un personero titular.

Las 241 apelaciones restantes correspondían a temas de forma, como que llegó fuera del tiempo establecido por el reglamento o no pagaron la tasa correspondiente. En estos casos la resolución de las mismas no toma mucho tiempo porque no hay mayor análisis ni discusión.

Se supo que el 90% de este grupo de 241 apelaciones ya han sido resueltas por los tres magistrados del Pleno que votan en mayoría.

Sin embargo, están a la espera del voto minoritario de Víctor Raúl Rodríguez Monteza para que sean publicadas y debidamente notificadas el 100% de las resoluciones.

Asimismo, trascendió que ayer ya fueron publicadas 56 resoluciones. Se esperaba que al término del día fueran publicadas más de 100, teniendo en cuenta que el voto minoritario ya ha sido entregado, sobre este número, a la Secretaría General para su posterior procesamiento de revisión y firmas.

Tras precisar que el hecho de que sean publicadas más de 100 resoluciones, no significa que no se hayan resuelto las demás, las fuentes anotaron que ahora solo están a la espera de los votos minoritarios para el procedimiento anteriormente explicado y la posterior publicación.

“Con la explicación antecedida, se espera entregar las resoluciones este sábado a los JEE para sus respectivas proclamaciones descentralizadas”, mencionaron.

Procedimiento

Las apelaciones son vistas una por una y se debe emitir un escrito por cada una de ellas. Estos escritos tienen que pasar por los cuatro miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Cada uno lo revisa y se elabora el documento del voto en mayoría más el voto en minoría, luego eso debe pasar para las firmas. Explicaron que es el trámite que más demora.

Además, hay magistrados que pueden solicitar hacer una corrección porque no lo escribieron bien o desean agregar un argumento más. Entonces, lo piden de nuevo. Cuando pasa esto, el documento debe pasar nuevamente por todos.

Los expedientes resueltos tienen que ser devueltos a los JEE para que estas instancias hagan las proclamaciones. Posteriormente el JNE, con las proclamaciones de los 60 JEE, ya procede a hacer la proclamación del presidente de la República.

En los JEE ya todo está concluido, 32 de ellos ya han hecho sus proclamaciones descentralizadas y solo faltarían 28 que están a la espera de que el Pleno resuelva las apelaciones.

De acuerdo a lo manifestado por las fuentes, con todos estos procedimientos se ha calculado que los resultados de la segunda vuelta electoral del 6 de junio serán entregados por el Jurado Nacional de Elecciones a más tardar el 15 de julio.

“No dije que el partido se había acabado”

El presidente Francisco Sagasti le aseguró a Keiko Fujimori que el proceso electoral no ha culminado. Esto, en razón de que la lideresa de Fuerza Popular lo increpara porque, según ella, el mandatario afirmó el hecho.

“En ningún momento dije que el partido se había acabado. Lo que hablé fue de deportes en general. Si quieren seguir con la metáfora futbolística, ya acabó el tiempo regular, el tiempo suplementario y ahora estamos en tiempo de penales. Que cada uno saque su conclusión sobre qué tan efectivos son estos penales”, declaró Sagasti tras señalar que lo que corresponde aguardar son los resultados del JNE.

El dato

Transferencia. Francisco Sagasti declaró que su gobierno está listo para la transferencia de mando tan pronto el JNE proclame a quien ganó la contienda electoral. Dijo que cada ministerio tiene la documentación preparada para entregarles a los próximos titulares.

