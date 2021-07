Héctor Valer, separado de Renovación Popular, se reunió con Pedro Castillo

El virtual parlamentario Héctor Valer se reunió este miércoles con el presidente electo Pedro Castillo (Perú Libre) en su vivienda ubicada en el distrito de Breña y aseveró que de llegar al Ejecutivo, el candidato del lápiz no tendrá un Gobierno comunista.

Asimismo, el legislador electo, separado de Renovación Popular, se mostró a favor de una Asamblea Constituyente en un proceso que, según indica, no debe durar menos de dos años para modificar un modelo neoliberal.

“ El profesor Castillo ya está diseñando el futuro Gobierno del Perú que no debe ser un Gobierno comunista, sino un Gobierno de un Estado de bienestar que significa llamar a un consenso a todas las fuerzas del país porque es necesario la unidad de todos los grupos del Perú con un solo objetivo: el desarrollo del país en paz y con seguridad jurídica”, manifestó a la prensa.

“ Sobre la Asamblea Constituyente se planteó una Constitución que no sea neoliberal como la actual, sino una que construya un Estado de bienestar que el Perú necesita en estos momentos y de acá para adelante”, agregó.

Héctor Valer separado de Renovación Popular

Hace menos de una semana Valer comunicó que el excandidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López, lo separó de la bancada de dicha agrupación, tras haber expresado que se debe respetar el Estado de Derecho y el resultado que proclame el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Además, señaló al también congresista electo Jorge Montoya como el que impulsó su salida y aseveró que ni siquiera se le comunicó que lo iban a retirar del partido ni de la bancada.

“No tuve derecho a defensa, y tampoco tuve derecho a ser escuchado a pesar de que el reglamento se había aprobado tres o cuatro días antes de mis declaraciones, donde había un debido proceso y doble instancia. Ninguno de estos artículos fue aplicado. Ni siquiera se me comunicó que se me iba a separar del partido, ni de la bancada. El presidente de Renovación Popular no es congresista y, a pesar de ello, se pronunció a nombre de la bancada separándome del partido”, acotó.

