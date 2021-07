¿El pronunciamiento difundido ayer fue concertado con su líder Rafael López Aliaga?

Sí, el pronunciamiento es claro. Nos reunimos por lo afirmado por el señor que fue invitado (a Renovación Popular). Dijo cosas que no son reales.

Se refiere a Héctor Valer.

Sí. Él dijo que tenía el apoyo de algunos congresistas electos de Renovación Popular, lo que es falso.

Pero lo que Valer dijo es que iba a respetar los resultados electorales. ¿No están diciendo lo mismo ustedes?

Nunca hemos dicho que no se va a respetar...

Pero parece lo contrario. El señor Montoya acudió ante la OEA para pedir una auditoría.

No, estuvimos pendientes de que se agoten los mecanismos democráticos, que aún no se han agotado porque el Jurado está cumpliendo con evaluar las actas impugnadas. Mientras se agoten todos los procedimientos, tenemos que aceptar. Si no, no hubiéramos aceptado la primera vuelta, en donde, como ya lo manifestó el presidente de nuestro partido, hubo una serie de irregularidades. Sin embargo, tuvimos que aceptar (...).

Según Valer, lo sacaron por usar su libertad de expresión.

No, son otros motivos. En su debido momento se pronunciará el partido, indisciplina, faltas de respeto.

En el comunicado señalan que respetarán los resultados que el JNE proclame. ¿Eso quiere decir que reconocerán a Pedro Castillo como presidente?

Usted me dice si vamos a reconocer a Pedro Castillo cuando todavía no ha sido proclamado. El JNE deberá proclamar a quien le corresponde.

Pero se han rechazado las apelaciones de Fuerza Popular.

Bueno en el momento en que el JNE dé su manifestación oficial, tendremos que aceptar.

De ser él proclamado presidente, ¿lo van a respetar?

Bueno, el que sea en el debido momento, aceptaremos.

¿Ya no van a seguir en esa postura según la cual se debe convocar a nuevas elecciones?

Es como cualquier ciudadano que quiere obtener justicia acude a todos los medios y agota todo. Algunas instituciones le dirán esta no es la forma, o le dirán que no les corresponde esa instancia. De esa misma forma es que se han agotado todos los medios.

¿Cree que ha habido irregularidades y suplantaciones como acusa Fuerza Popular?

Mi opinión personal, no como integrante de Renovación Popular, es que de ambos lados hubo fraude.

¿En ambos lados?

Claro, en ambos lados hay irregularidades que están saltando y debieran ser investigadas. En su debido momento se tiene que realizar y dar a conocer o aclarar.

¿En qué sustenta su opinión respecto a que hubo irregularidades de ambos lados?

Existen irregularidades, hay denuncias en la misma región Arequipa. Hemos recibido denuncias de actas que realmente eran cuestionadas para Perú Libre.

¿Usted lo tiene documentado? Como ahora se denuncia incluso con datos falsos...

Ahora yo me encuentro en Lima. Pero tendría que tener una reunión con el personero legal de Arequipa para ver y contrastar. Pero hasta donde nos hemos dado cuenta, sí ha habido favorecimiento (…).

Pero justamente por eso es importante que se tengan los medios probatorios para denunciar.

Sí, por eso vamos a esperar. Hemos consensuado con todos los compañeros del Congreso para que salga ese pronunciamiento (de aceptación de resultados). Nosotros seguiremos investigando.

El gobernador y alcalde de Arequipa han pedido al JNE que acelere la proclamación para evitar la situación de inestabilidad.

Yo sé lo que está pasando la población y, sobre todo, los más vulnerables. Muchos tienen que salir a trabajar arriesgando sus vidas, pero quien tiene que ver este asunto es el JNE. Obvio que es necesario que agilicen.

Claro, pero el JNE se está demorando por la serie de apelaciones y recursos a los que han recurrido.

Sí pues, esperaremos con tranquilidad. Ya faltan pocos días.

Rafael López dijo que el BCR debió dejar que el tipo de cambio suba a seis soles para que la gente pobre sienta lo que va a vivir a futuro. ¿Usted concuerda con eso?

Creo que el sentir no fue de hacer sufrir a las personas, porque la política de Rafael es de hambre cero en los lugares vulnerables. Por lo tanto, creo que ha sido sacado de contexto, veo que en Lima están trabajando llevando alimento, abrigo.

Pero lo dijo. Ahí no se sacó de contexto.

Como le digo, el sentir no fue de perjudicar a las personas, porque partidariamente estamos trabajando y apoyando a la gente más afectada.

