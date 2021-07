Francisco Sagasti, presidente de la República, se dirigió a Keiko Fujimori para asegurar que, hasta el momento, el proceso electoral no ha culminado. Ello, luego de que la lideresa de Fuerza Popular le increpara por presuntamente haber dado tal afirmación.

“ En ningún momento dije que el partido se había acabado . Lo que hablé fue de deportes en general. Si quieren seguir con la metáfora futbolística, ya acabó el tiempo regular, el tiempo suplementario y ahora estamos en tiempo de penales. Que cada uno saque su conclusión sobre qué tan efectivos son estos penales”, dijo a la prensa.

En esa misma línea, el mandatario señaló que lo que corresponde es aguardar a la proclamación de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Recalcó que el Poder Ejecutivo no tendrá injerencia en el proceso.

“Lo que hay que hacer es esperar la declaración oficial del Jurado Nacional de Elecciones. El Gobierno no puede interferir . El Ejecutivo no puede adelantarse ni tomar una decisión porque estaríamos interfiriendo de una manera ilegal con la facultad exclusiva de los órganos electorales y particularmente del JNE”, agregó.

Sagasti: El Gobierno está listo para la transferencia

En otro momento, Sagasti Hochhausler reiteró que el Gobierno que lidera “está listo” para iniciar la transferencia de mando una vez que el organismo electoral defina quién será el presidente de la República.

“Estamos listos. En el momento que quien haya resultado vencedor en la segunda vuelta electoral sea proclamado o proclamada, en ese momento estaremos listos para iniciar inmediatamente el proceso de transferencia”, comentó.

Asimismo, sostuvo que desde finales de junio iniciaron con este cometido y que cada ministerio tiene la documentación preparada para entregarla a los próximos titulares de cartera.

Sagasti sobre elección del TC: “No queremos interferir”

En cuanto a la orden de detener el proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), el jefe de Estado prefirió no brindar mayor opinión. Se limitó a enfatizar que son competencias a resolver entre el Parlamento y el Poder Judicial.

“En respeto a la autonomía e independencia de poderes, no tenemos nada que decir en el Poder Ejecutivo. Esas son prerrogativas que tiene el Congreso y son atribuciones del Poder Judicial . En ese tema no emitimos opinión, no queremos interferir”, puntualizó.

