El integrante del equipo técnico de Pedro Castillo, el excongresista Hernando Cevallos, responde en la siguiente entrevista sobre diversos asuntos, entre ellos el caso de ‘Los Dinámicos del Centro’ y el presunto financiamiento a favor de Perú Libre. Asegura que la campaña del partido se caracterizó por su completa austeridad.

¿Ha preguntado a Pedro Castillo sobre el presunto financiamiento a Perú Libre de parte de ‘Los Dinámicos del Centro’?

No específicamente. El profesor Castillo ha manifestado que esto no tiene ningún asidero legal. De hecho, la jueza preguntó si este dinero –poco a mucho– había ido a la campaña de PL y la fiscal respondió –tengo entendido, según me comentaron– que de ninguna manera podía afirmar eso.

Disculpe, pero la fiscal Bautista dijo expresamente lo del financiamiento a favor de PL. Esa es la tesis fiscal.

Pero esa hipótesis la fiscal no la puede hacer pública para generar una nota periodística que involucre a un partido y menos a un candidato. Se debe actuar con responsabilidad, por lo menos mientras no se formalice una acusación con los elementos necesarios. No se puede deslizar la participación de un partido…

¿Confía a plenitud en la licitud del financiamiento de PL?

Bueno, la campaña de PL ha sido absolutamente austera, no he visto elemento alguno que me indique que acá hubo algún financiamiento no claro y mucho menos cuantioso. Lo que sí he apreciado es la solidaridad conmovedora de mucha gente para las ollas comunes y las movilizaciones. Algo muy distinto a lo que vimos en la campaña de la señora Fujimori. Acá a nadie se le ha pagado ni para ser personero ni para asistir a una movilización.

¿Cuánto dinero calcula que se gestó en la campaña de PL?

No tengo idea.

Si no tiene idea, ¿cómo puede hablar de austeridad?

Por lo que he visto, por los signos exteriores, que son evidentes. En las movilizaciones donde yo he podido participar, la gente ha venido con sus propios recursos , sin facilidades para llegar ni mantenerse, con gente durmiendo en el piso, sin ómnibus contratados, con pancartas artesanales. Eso es lo que yo he visto. Por supuesto, no conozco en detalle el movimiento de los fondos de PL.

A eso me refería.

Ya, pero basta ver cómo ha desarrollado su campaña PL para saber que son fondos que tienen que ver con la solidaridad popular…

Es un acto de fe el suyo.

No, no tanto. Tengo mucha experiencia en movilizaciones, en salir a la calle, y sé cuándo una pinta está hecha con brocha profesional o cuando la gente se sube a un ómnibus y le han pagado para ir a un lugar.

¿No teme que este tema sea usado contra Castillo?

Ya está siendo usado contra él.

Me refiero a una vacancia presidencial.

No, no, no. No hay ningún elemento objetivo. Es una presunción de la fiscal porque se le ocurrió. Comprometer a toda una campaña nacional por un grupo de gente con presuntos cobros ilícitos, es una posición completamente audaz. Me parece que hay una mala intención, clarísima.

Usted demuestra disconformidad con el avance de la vacunación aunque, al parecer, el proceso no va tan mal. ¿Ustedes van a venir a cambiar todo?

De ninguna manera. Hay que ser objetivos, más allá del entusiasmo que se haya podido generar por la vacunación. Debemos ser cautos porque las personas con dos dosis son algo más de tres millones doscientas mil. Si viene una tercera ola, como parece, no genera mucha tranquilidad tener solo un 10% de la población vacunada.

Sin embargo, se ha evidenciado una aceleración en el ritmo de vacunación. La gente lo siente así.

La gente siente eso porque los medios levantan que vamos excelente con la vacunación. Yo creo que si bien es bueno que se haya acelerado, debemos ser más rápidos. Ya hemos visto que los centros de vacunación no alcanzan y por eso hay colas en varios de ellos. Se debe ampliar los horarios. La velocidad en Puno y en otras regiones no va tan rápido como en Lima.

Eso es correcto. Hay un asunto logístico. Dicho esto, ¿no se limita solo a criticar?

Es un asunto logístico que ya debió resolverse. Pero no soy solo crítico. Le he dicho que está bien que se acelere el ritmo, pero debo ser serio: con una tercera ola no vamos a estar protegidos.

¿Ugarte debe seguir siendo ministro de Salud?

Esa es decisión de Castillo. Si analizamos nuestra capacidad de respuesta a nivel primario, tenemos un retraso importante y el país no tiene capacidad de respuesta frente a una tercera ola.

No está satisfecho con el trabajo de Ugarte.

No estoy satisfecho con la situación de nuestro país desde hace varias décadas. La salud ha sido totalmente olvidada.

¿Cómo piensan llevar adelante lo de la Asamblea Constituyente? No queda claro.

Cualquier decisión para modificar la constitución se tiene que dar bajo las reglas vigentes. No se trata de imponer. Cuando hablamos del cambio de Constitución, se van a seguir los espacios que la actual permite. Además, es algo que debe ser decidido por el pueblo. Necesitamos consultarle a la gente a través de un referéndum, pero todo en el marco constitucional. Puede haber una iniciativa del Ejecutivo ante el Pleno, una iniciativa del Congreso en dos legislaturas continuas, o una iniciativa ciudadana para plantearle al Congreso una consulta.

Cualquier opción pasa por el Congreso. ¿Piensan saltárselo?

¿Quién se lo va a saltar? Nadie. Pero es fundamental una consulta al pueblo. Es legal presentar también una iniciativa ciudadana. Con eso no se rompe ningún orden constitucional. Se trata de llevar adelante todo lo que esté dentro de la ley.

Me refiero a que, como señalan especialistas, habría que modificar el artículo 206 para introducir la figura de la Asamblea Constituyente. ¿Está de acuerdo?

Por supuesto que sí. No hay otra manera de convocar a una Asamblea Constituyente.

El asunto es que tengan los votos.

Nos vamos a ceñir al marco constitucional y es el pueblo el que va a decidir. Nada más.

