El presidente de la República, Francisco Sagasti, se refirió a los comentarios de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien utilizó anteriormente una metáfora deportiva para hacer hincapié en el rechazo del Ejecutivo a su solicitud de auditoría, y resaltó que el árbitro no puede ser un primer mandatario, sino que esa labor le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo que ha desestimado hasta el momento los pedidos de nulidad y las apelaciones del partido naranja.

“ Un presidente no es un árbitro. El JNE es el único que tiene la potestad de definir. Por lo tanto, cualquier intento del Ejecutivo, del presidente, de servir de árbitro estaría fuera de la Constitución y es algo que no nos corresponde ni me corresponde”, dijo el mandatario desde Ayacucho.

Posteriormente, Sagasti recalcó que “ las autoridades electorales son autónomas; el Gobierno no interfiere ni da ningún punto de vista de un proceso electoral que se ha llevado a cabo de acuerdo a las reglas establecidas con la supervisión de organismos internacionales. No corresponde al Ejecutivo emitir ninguna opinión sobre la decisión que eventualmente tomará el JNE ni cuando lo haga”.

Asimismo, consideró que todos entendieron su mensaje y aseguró que podría aplicarse “en todos los aspectos de la vida”.

“ Mi comentario de ayer creo que lo entendieron todos y con el trabajo de nuestro equipo de fútbol ayer en la noche, todos fuimos testigos del extraordinario esfuerzo . (...) Perdimos por la mínima diferencia. A ese tipo de situaciones me refiero. Deportistas como nuestra selección nos enseñan a perder con gracia, a ganar con humildad, y eso es algo que debe aplicarse en todo los aspectos de la vida peruana”, agregó.

El pasado lunes, durante la entrega de la bandera a la delegación peruana que nos representará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Sagasti mencionó que “ningún deportista cuestiona las reglas de la competencia de la cual ha participado después de perder. Nos enseña el deporte a ganar y también a perder. A ganar con humildad y a perder con hidalguía. Nos enseña a ganar con orgullo y a perder sin rencor”.

En respuesta, la hija del exdictador Alberto Fujimori respondió y señaló que, “cuando hay dudas en un campeonato, el árbitro va al VAR”, tras habérsele negado la auditoría internacional; y añadió que Sagasti “decidió ponerse la camiseta de Perú Libre”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.