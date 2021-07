La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que solicitará al Ministerio Público la exclusión del fiscal José Domingo Pérez del nuevo caso presentado en su contra por lavado de activos, a raíz de los audios filtrados en donde el exasesor Vladimiro Montesinos buscaba favorecer a la candidatura fujimorista.

Publicación de Fujimori sobre acciones a tomar. Foto: Twitter/Keiko Fujimori

Por su parte, Giuliana Loza, abogada de Fujimori, señaló también que buscará separar al fiscal Pérez de la investigación, ya que consideró que su accionar está exento de objetividad.

“Acabamos de ser notificados y vamos a pedir la exclusión, de ser posible hoy mismo. Y esperamos de manera sincera que el doctor Vela Barba designe al fiscal que considere pertinente, pero que actúe con un criterio de objetividad en aras de buscar la verdad”, afirmó en entrevista con RPP.

Asimismo, Loza indicó que Domingo Pérez tiene la intención de dañar a su defendida, ya que considera que los audios de Montesinos estarían alejados de la lideresa.

“Estos audios reflejan algo totalmente alejado a Keiko. Lo que aquí está sucediendo es que estamos siendo testigos de un nuevo intento de parte del fiscal de hacerle daño a Keiko después de los últimos intentos fallidos que ha tenido, pero lo verdaderamente grave de todo esto es que se le está dando credibilidad y visibilidad al señor Vladimiro Montesinos en un momento tan delicado para el país”, agregó.

Además, procedió a descalificar al representante del Ministerio Publico: “Cualquier investigación para cualquier ciudadano por cualquier delito en cualquier circunstancia debe ser dirigida por un fiscal que actúe con un criterio de objetividad y, en este caso, lamentablemente no tenemos un fiscal que actúe con ese criterio”.

Sobre el pedido, ella afirmó que todo lo acontecido estaría armado para desprestigiar a Fujimori.

“Nunca antes habíamos solicitado la exclusión de un fiscal, pero es momento de hacerlo porque en este caso no se puede pretender. Es un caso totalmente ajeno a Keiko. No solamente involucrarla indebidamente dentro de estos audios —que consideramos han sido, más que cuestionados, armados en contra de Keiko—, sino pretender involucrarla ahí donde no tiene ninguna participación. Pero ya hay una investigación. Lo que demandamos es que esta investigación sea dirigida por un fiscal correcto”, apuntó.

Finalmente, Loza aseguró que la solicitud de esta medida sobre Domingo Pérez solo está referida a la nueva investigación. “ Será solo en este caso porque en el anterior no lo hicimos, más allá de todo lo que pasó (...). La ley nos permite solicitar la exclusión de un fiscal ahí donde evidentemente hay cuestionamientos en su actuación”, culminó.

