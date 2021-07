Pedro Castillo, virtual presidente electo, rechazó las acusaciones en las que se alega que su partido, Perú Libre, habría sido financiado por la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro.

“Por respeto al pueblo, me voy a sincerar y me someto a cualquier tipo de investigación , si es posible en el momento más preciso, para que se diga si alguien se ha alcanzado un sol, y que me haya dicho: ‘Pedro, aquí está el dinero para tu campaña, esto es para ti’. Rechazo rotundamente”, declaró a la prensa.

Por otro lado, el candidato del lápiz afirmó que ya tiene al equipo con el que conformará su gobierno, aunque no señaló los nombres de las personas que lo integrarían.

“ Ya tenemos personas idóneas y lo vamos a decir en su momento . Quiero agradecer a las personas que se han comprometido. No voy a decir ningún nombre, lo voy a decir en su momento. No se trata solo de un Gabinete, se trata de un equipo de trabajo”, expresó.

Fiscal señala fondos ilícitos

Bonnie Bautista, fiscal del Segundo Despacho Provincial de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, indicó que miembros de la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro habrían buscado introducir fondos ilícitos a la campaña electoral del partido Perú Libre.

En esa línea, Bautista sustentó el pedido de 36 meses de prisión preventiva para 20 presuntos integrantes de Los Dinámicos del Centro . Ello, después de que, según el acta de transcripción de un aspirante a colaborador eficaz presentada en octubre de 2020, se diera la orden de que, desde el Gobierno Regional de Junín, se capte una mayor cantidad de postulantes para la obtención de licencias de conducir de manera ilícita.

“ El objetivo era financiar la campaña del partido político de turno en esta gestión 2019 - 2022 , que como todos sabemos, ha postulado a la presidencia y elecciones congresales”, acotó la magistrada en referencia a Perú Libre.

