Bellido sobre Dinámicos del Centro: “Cuando un militante es sentenciado, se le reemplaza”

Guido Bellido, congresista electo por el partido Perú Libre, habló sobre el caso de la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro y la vinculación que esta tendría con la agrupación política a la que representa, de acuerdo con investigaciones del Ministerio Público.

“Está en un proceso de investigación y hay que dejar que ese proceso termine, y que se tenga resultados . Sobre esa base, el Poder Judicial, de manera autónoma, tendrá que determinar a los responsables si están vinculados. Eso es lo concreto”, declaró para Latina.

Por otro lado, recalcó que el tráfico ilícito de brevetes, delito por el que se acusa a Los Dinámicos del Centro , no se da solo en Junín, sino que es una problemática presente a nivel nacional. “En todas las regiones hay tráfico del tema de los brevetes. Por tanto, consideramos que el Congreso de la República debe conformar una comisión y hacer la investigación correspondiente, determinar los responsables y que les caiga todo el peso de la ley”, expresó.

Asimismo, precisó cuál es la normativa de su partido para militantes sentenciados. “Los estatutos que tiene Perú Libre especifican claramente estos temas. Cuando alguien es sentenciado por cualquier tema en el Poder Judicial, se toman las decisiones de reemplazarlo con otra persona . Eso está claro”.

Sin embargo, al preguntársele por qué no se aplicó dicha sanción con Vladimir Cerrón , líder de Perú Libre que recibió una sentencia, Bellido alegó que fue porque detrás de ese dictamen hubo “mucho contenido de carácter político”.

“La sentencia al doctor Vladimir Cerrón Rojas ha sido sin que exista una sola prueba. No está involucrado el procurador del Gobierno regional (de Junín) y no está en la cárcel. No está involucrada la empresa privada que ha sido parte de esa conciliación, no se le ha llamado. (...) (La sentencia) tiene mucho contenido de carácter político .

Cerrón y Los Dinámicos del Centro

Tras ser sentenciado, Vladimir Cerrón pudo pagar la reparación civil que se le impuso gracias a la “ayuda solidaria” de un total de 104 militantes de Perú Libre, según señaló la virtual vicepresidenta Dina Boluarte.

No obstante, el origen real de dicho dinero está siendo objeto de investigación de parte del Ministerio Público, ya que, de acuerdo con la fiscal encargada, Bonnie Bautista, parte de los 850.000 soles pagados por Perú Libre provendrían de dinero ilícito aportado por Los Dinámicos del Centro.

La investigación en curso indica, además, que la presunta organización criminal también tendría que ver con el financiamiento de la campaña electoral del partido del lápiz.

