El ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló que Keiko Fujimori no tiene ninguna razón para quejarse, luego de que el Poder Ejecutivo rechazara la solicitud de la candidata de Fuerza Popular de realizar una auditoría internacional a la segunda vuelta.

Fue el viernes 2 de julio que el Ejecutivo le respondió a la lideresa del partido naranja e indicó que no era posible la auditoría. “A respecto, me permito señalar que, en virtud del principio de neutralidad que debe respetar toda institución del Estado y encontrándose el proceso de elecciones generales en curso, no resulta posible jurídicamente atender el pedido formulado”, dice el oficio firmado por el ministro de Justicia, Eduardo Vega, en representación del presidente Francisco Sagasti.

La reacción de la lideresa de fujimorismo no se hizo esperar y aseguró que el mandatario “ha abdicado de su gran responsabilidad de garantizar elecciones limpias en igualdad de condiciones”. “Pudo pasar a la historia como un hombre justo que se la jugó por la democracia en beneficio de todos los peruanos, pero su respuesta nos demuestra que prefiere quedar registrado como un presidente por accidente”, agregó.

Ante esta reacción de la candidata, y durante la supervisión en el centro de vacunación del parque Sinchi Rocas, en Comas, el titular de la cartera de Salud indicó que “la señora Fujimori no tiene ninguna razón para quejarse” .

“El señor presidente de la República, a través del ministro de Justicia, ha respondido lo que es la ley. La ley dice que el Ejecutivo no debería interferir en los procesos electorales. Y lo que se le reclamaba semanas atrás (al jefe de Estado) era que justamente el Ejecutivo no interfiera. Sin embargo, con este pedido se le está pidiendo que intervenga. Es un contrasentido ”, agregó.

“Su alegato no tiene ningún sentido desde mi punto de vista”

Ugarte Ubilluz explicó que, en el marco de la Constitución y las leyes, si el Gobierno le pide a la Organización de los Estados Americanos (OEA) una auditoría, eso significaría una intervención en el proceso electoral.

“(Se estaría) diciendo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no está haciendo bien las cosas y eso no lo puede decir el señor presidente de la República. Y, como está demostrándose, el JNE está cumpliendo y ha anunciado que en los próximos días terminará el proceso”, manifestó.

Y, seguidamente, concluyó: “Por lo tanto, el alegato de la señora Fujimori, sin que esto pretenda ser una intervención en los procesos que se vienen dando, no tiene ningún sentido desde mi punto de vista personal”.

