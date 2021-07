La congresista electa del Partido Morado, Flor Pablo, se pronunció sobre el rechazo del Poder Ejecutivo al pedido de Keiko Fujimori de realizar una auditoría internacional a la segunda vuelta electoral y también señaló que la proclamación de Pedro Castillo es un hecho inminente.

“ Creo que la respuesta del Gobierno es, para quienes creemos en la democracia y nos declaramos demócratas, lo que esperábamos ”, indicó Pablo en diálogo con RPP; “en realidad, lo que corresponde es que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haga la proclamación cuanto antes”.

Asimismo, la ex ministra de Educación criticó a la candidata Fujimori y calificó su actitud como “antidemocrática” y “penosa”. “Lo que hace es polarizar más está situación y no pasar a una siguiente etapa que es pensar en la gobernabilidad de nuestro país”, dijo.

La educadora también señaló que es “lamentable” que todo este tiempo la lideresa del fujimorismo se haya dedicado a “buscar uno y otro argumento para cuestionar la legalidad y legitimidad del proceso electoral”, el cual “ha sido reconocido por los organismos internacionales”.

“(En Fuerza Popular) hicieron diferentes llamados a buscar pruebas y no las encuentran porque no hay. El proceso ha sido llevado con total normalidad. Y creo que lo que corresponde es que, una vez declarada la proclamación de Pedro Castillo, que es inminente, porque los números y las matemáticas no mienten , asuman su derrota y permitan al país pasar a otro tema”, agregó.

Pablo Medina manifestó que estamos en pandemia y que ya es necesario comenzar a trabajar en temas de urgencia como la salud, la reactivación económica o el retorno a la educación, y dar vuelta a la página de las elecciones.

Pablo pide a Fujimori “dejar de lado la pataleta”

De igual forma, la parlamentaria electa hizo un llamado a Fuerza Popular y a sus aliados para que dejen de atacar la credibilidad de las instituciones electorales.

“Hago un llamado a la señora Keiko Fujimori y a sus aliados para que, por favor, dejen de hacer ese papel lamentable y debilitar tanto la credibilidad y la confianza en los organismos electorales, que han hecho un trabajo excelente. Los que hemos sido elegidos como congresistas venimos de un proceso electoral de primera vuelta llevado y conducido por los mismos organismos electorales”, expresó.

“Hay que dejar la pataleta. Hay que dejar ese afán obstruccionista. Tanto decían en la campaña que habían cambiado (...) Yo he vivido una mayoría fujimorista en el Congreso cuando estaba en el Ejecutivo y realmente espero que ese papel no lo vuelvan a desempeñar en esta nueva etapa”, prolongó.

Por último, Pablo advirtió que, con ese afán de no reconocer los resultados y seguir buscando alguna manera de revertirlos, la candidata Keiko Fujimori “está generando las condiciones como las que ya tuvimos antes (en el último lustro). Afortunadamente, en este caso, no hay una mayoría fujimorista”.

“Pero sí es un riesgo que el fujimorismo y sus aliados generen nuevamente las condiciones para ser obstruccionistas, para no colaborar en una gestión gubernamental, que la necesitamos con urgencia. Necesitamos que el país avance, pueda reactivar su economía, pueda seguir con la ruta de la vacunación”, concluyó.

