Pedro Castillo, virtual presidente electo de Perú Libre, solicitó a la población que apoyen a su eventual gestión y, además, que lo defiendan ante posibles dificultades.

“ Preparémonos no solamente para gestar este gobierno, sino para sostener este gobierno . Y para ver que más adelante se siga dando la oportunidad al pueblo”, expresó durante una reunión que mantuvo con sus simpatizantes en un local partidario.

En ese sentido, mencionó que para poder combatir los “problemas estructurales” del Perú, se necesitaba una Asamblea Constituyente, ya que al iniciar su posible mandato el 28 de julio “no se puede convertir en un mago para resolver los problemas inmediatos”, debido a que esta Carta Magna los tiene “atados”.

“Hay que cambiar la Constitución justamente porque no la hizo el pueblo, por eso decimos que es urgente tener una Constitución con olor, color y sabor del pueblo. No es necesario de hacer una Constitución con tantos capítulos, con tantos artículos. A veces las leyes sobran y faltan las más importantes”, manifestó Castillo.

El maestro de escuela además, requirió a su adeptos permanecer atentos a su gestión, para que se cumpla con las tareas encomendadas. “Hagamos una verdadera descentralización”, añadió.

Castillo es el virtual presidente del Perú del periodo 2021-2026. Foto: difusión

Castillo informa que lo buscaron para solicitarle ministerios

En otro momento, Castillo Terrones informó que algunos amigos y profesionales se habían acercado a él, no solo a felicitarlo por su virtual victoria en las Elecciones Generales 2021, sino que además para solicitarle la jefatura de ciertos sectores.

“Algunos amigos, profesionales, me dicen ‘Pedro, te felicito por tu lucha, no nos traiciones; pero también quiero que me des la oportunidad, quiero ser el próximo candidato a la alcaldía del pueblo, quiero ser ministro, quiero ser jefe de algún sector’ , ¿para ser lobistas hemos venido? no señor, a nosotros nos ha acreditado este pueblo sufrido”, sostuvo.

Por ello, dijo que tomará decisiones “con al pueblo”, ya que de ellos ha recibido el respaldo. “Jamás nos desligaremos del pueblo”, acotó.

Hasta el momento el pleno del JNE ha declarado infundadas 27 apelaciones presentadas por Fuerza Popular. Foto: La República

