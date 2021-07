Vladimiro Montesinos Torres planteó al equipo de campaña de Keiko Fujimori presentar al Gobierno de los Estados Unidos las supuestas evidencias del fraude electoral para forzar la intervención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), según la grabación de la conversación que sostuvo con el comandante EP (r) Pedro Rejas Tataje, enlace con la familia Fujimori.

Montesinos no menciona directamente a la CIA, sino que se refiere a la Oficina de Asuntos Regionales de la Embajada de los Estados Unidos, cuyo encargado sería un oficial de la CIA, según el ex asesor presidencial de Alberto Fujimori. La República tuvo acceso al audio en el que, además, se refiere a presuntos contactos con la legisladora fujimorista Valeria Valer Collado. Según las conversaciones, el propósito evidente de Montesinos fue de alguna forma u otra perturbar el proceso electoral para favorecer a Keiko Fujimori.

En el siguiente extracto, queda en evidencia que Montesinos, no obstante las restricciones que presuntamente tiene en el penal de la Base Naval del Callao, estaba muy bien informado día a día de los incidentes del proceso electoral:

Montesinos: Tú lo comprendes mejor. Como militar, basado en ese tema, ¿no?

Rejas: Claro. Sí, claro que sí.

Montesinos: Entonces, a una estrategia de (guerra) no convencional tienes que ponerle una respuesta no convencional. Si tú pones respuesta formal, convencional, pierdes, pues, compadre.

Rejas: Así es.

Montesinos: Ese es el esquema.

Rejas: Ya.

Montesinos: El (Julio) Castiglioni, que es el abogado de las mañanas, que se supone es el cerebro (de la defensa de Keiko Fujimori), dice: “No, ya estoy deprimido, siento que vamos a perder, ayer no he festejado nada por el Día del Padre, porque ya es una derrota”, ¿no?

Rejas: ¿Qué? ¿Así ha dicho?

Montesinos: Él, Castiglioni, en la mañana.

Rejas: ¿Así?

Montesinos: Lo entrevistó (José María) Chema Salcedo por la radio.

Rejas: Ya, ¿y eso ha dicho?

Montesinos: Eso ha dicho en la mañana, en una radio que se llama PBO. (...)

Rejas: Ya. (...)

Rejas: Me dijeron que lo iban a llamar. Qué raro que no lo hayan llamado. (...)

Montesinos: Tienen hoy día para hablar con él y solucionar el tema. Pasa un día más y en cualquier momento se van a pronunciar los otros. Y va hacer la tristeza , hermano.

Rejas: ¿O sea que la están engañando a la señora (Keiko Fujimori)?

Montesinos: La están engañando, hermano. Se está confiando en la (Giuliana) Loza. La Loza es una chica. No tiene, pues, un orientador estratégico, hermano.

Rejas: Ajá.

Montesinos: Yo le he mandado decir a la hija (la congresista fujimorista Valeria Valer) del fallecido, del ‘Chizito’ (coronel EP Juan Valer Sandoval, fallecido durante la Operación Chavín de Huántar).

Rejas: Ah, ya. Sí.

Montesinos: Le mandé a decir qué es lo que tienen que hacer. Puta, pero la chica se muere de miedo, se asusta, carajo.

Rejas: ¿Quién, la hija?

Montesinos: La hija. Puta. Le digo, carajo, hija de militar y encima chupada.

A continuación, como otra opción para tratar de torcer el resultado electoral, Montesinos planteó buscar a la CIA, una organización con la que tuvo contacto fluido durante el régimen de Alberto Fujimori. A continuación, el extracto:

Montesinos: Mira, ellos lo que tienen que hacer es ir a la Embajada de los Estados Unidos y hablar con el (funcionario) de inteligencia de la Embajada, llevarle toda la documentación del fraude.

Rejas: O sea, ahorita, ¿quién tiene todo eso? Para que se lo hagan llegar.

Montesinos: Lo tiene, pues, la Keiko tiene eso.

Rejas: Ah, ella tiene eso.

Montesinos: Ella tiene eso. Con esa documentación tendrían que ir a la Embajada y hablar con el encargado de inteligencia de la Embajada, que se llama Oficina de Asuntos Regionales. (...) Puede ir el marido de ella (Mark Vito Villanella), como es norteamericano, puede ir a su embajada, llevar los documentos, mostrarlos, dejarlos al de la Embajada, y pedirle que lo remitan al jefe de ellos en Washington.

Rejas: Ya, ya.

Montesinos: Y en Washington el jefe le da cuenta al presidente de allá, y se puede que la vocera de la Casa Blanca emita una declaración, para evitar que Cuba, Venezuela, Nicaragua se impongan en el Perú. Con una declaración de esas tiene, pues, un peso grande.

Rejas: Corta también. Ayuda.

Montesinos: Claro, pues, carajo, puta madre. Eso lo he mandado a decir hace varios días, y no me hacen caso, hermano.

Rejas: O sea, esa documentación ya la tiene también Keiko. (...).

Montesinos: Pero si hace eso con la Casa Blanca, con la documentación, les mete la yuca.

Keiko Fujimori prefirió la opción de recurrir a la OEA, en Washington.

La otra alternativa de Montesinos era comprar a tres miembros del JNE y para eso era necesario pedirle dinero a empresarios afines al fujimorismo (ver recuadro).

Buscando dinero

Diálogo telefónico entre Vladimiro Montesinos y el comandante (r) Pedro Rejas Tataje.

Montesinos propone pedir dinero a empresarios para financiar la compra de tres miembros del JNE.

Montesinos: (…) Con A y M nunca hay compatibilidad.

Rejas: Ya.

Montesinos: Por eso no funciona, no va a funcionar, están yendo a lo clásico, a lo convencional, están jodidos. Eso no va a funcionar. La solución que te he dicho yo es con el Guillermo (Sendón Guerra). Él es el único que tiene la… la…

Rejas: ¡La llave!

Montesinos: La mentalidad directa a las personas (…), que le digan: “Compadre, necesito que me apoyes en esto… ta, ta, ta… ¿Cómo es la jarana? ¡Se acabó!”.

Rejas: Ya.

Montesinos: Que conversen directamente con él.

Rejas: O sea, todo lo que están haciendo que buscan (…). Por no hacer caso, es capricho, ¿de quién? Porque… ¿aló?

Montesinos: Sí, sí.

Rejas: Porque, porque hay esa negación de no escuchar.

Montesinos: Porque la cabeza, pues, es contraria, es enemigo. Está contaminado. Los otros tres.

Rejas: Yo voy por el lado de la señora, que ya dijo. Pero quieren que ese pool de abogados solucione todo, cuando ya hay solución. Ya le transmití lo que me ha dado.

Montesinos: Claro, pues, mira, yo te digo (…), yo te estoy diciendo que es una guerra convencional y no convencional…

Rejas: Ya.

Montesinos: En guerra no convencional, tienes que utilizar procedimientos especiales…

Rejas: Claro.

Montesinos: En guerra convencional es diferente en formalidades. Entonces, ellos están yendo a la formalidad con el grupo de abogados, contratan abogados de prestigio que denota que son prestigiosos, pero no le van a hacer caso porque el procedimiento es irregular.

Rejas: Claro.

Montesinos: ¿Entendiste?

Rejas: Sí, le entendí. Lo tengo claro.

Montesinos: Entonces, tiene que entrar una persona que es amigo de las personas y le diga: “¡Oe, compadre, necesito que me apoyes en esto! Y esto es el objetivo. ¿Cómo es el tema?” Te estoy dando la salida.

Rejas: Ya. Eso cien por ciento se hace así como se coordinó.

Montesinos: Claro, pues (…). Por eso, el otro se compromete y le dice: “Señor, ya hablé con esa persona, el tema es así”, y se acabó. No dejen pasar más el tiempo, compadre, porque van a pronunciarse en contra y ya no va a haber ninguna opción. Y acá se está jugando todo por el todo.

Rejas: Ya, ya, esta persona aduce que no tiene esos fondos.

Montesinos: Pero, si no lo tienen, ¡que lo busquen, pues, compadre!

Rejas: ¿Cómo? ¿Tiene idea usted cómo o a quién se le puede tocar la puerta?

Montesinos: Bueno, yo no sé, pues, hermano. Si ellos que están afuera no lo pueden hacer. Pues, ¿cómo va a hacer hermano? Son unos huevones, hermano, que no lo pueden hacer. Ya, pues, tienen un montón de gente que lo han financiado, que toquen, pues, la puerta.

Rejas: Ya.

Montesinos: Como le digo, yo a quien…

Rejas: Ya. ¿Y hasta cuándo se puede ver eso?

Montesinos: Hay que hacerlo lo más rápido posible porque, te digo, la primera cuestión es para que el plazo de las 8 de la noche lo amplíe a las 12 de la noche, por el cual va a haber un montón de actas que van a ser valoradas.

Rejas: Ya. O sea, de las 8 van ampliar hasta las 12. O sea, eso es una posibilidad.

Montesinos: No, no es una posibilidad que se puede conseguir.

Rejas: Siempre y cuando se dé lo que está recomendando.

Montesinos: Exactamente, siempre y cuando den lo que he recomendado. Y, segundo paso, es como parte de la conversación. Es el segundo paso que sea todo positivo para la persona, ¿no?

Rejas: Claro, claro.

Montesinos: Ya, entonces, tiene que conversar con él Guillermo (Sendón), plantearle el tema de los honorarios y toda la jarana. Si no, no va a funcionar, compadre.

Rejas: Ya.

Montesinos: ¿Están yendo?

Rejas: Sí, esa es la llave.

Montesinos: Esa es la llave, eso es la llave que te estoy diciendo

Rejas: Ya le dije, por más que (Óscar) Urviola (Hani) aparezca, nada, por ahí no va la cosa.

Montesinos: No, hermano, Urviola es una voz convencional.

Rejas: Claro.

Montesinos: Esto es una guerra irregular.

Rejas: Irregular, claro, la cosa…

Montesinos: Está viniendo gente de afuera, extranjeros están manejando por lo bajo, están tratando de hacer lo mismo. Entonces, tienes que actuar en el mismo esquema que te están actuando, no en contra. No en la formalidad.

Rejas: Ya.

Montesinos: El esquema de guerra convencional y guerra no convencional lo tienes tú claro.

Rejas: Sí, sí, lo tengo claro.

Montesinos: Si hubieran sido otras fuerzas que entraban en la Embajada, te sacaban la mugre.

Rejas: Así es.

Montesinos: Tenían que ser fuerzas especiales.

Rejas: Así es.

Montesinos: Entonces, igualito es ahora, hermano.

Rejas: Ya.

Montesinos: Salvando la distancia y las diferencias.

Rejas: Claro, por supuesto.

Montesinos: Entonces, que lo localicen al abogado y ya, pues, vean quién puede ayudar. Eso yo no sé, pues tienen ahí al hijo de Dionisio Romero, esa gente, pues, ¿no?

Rejas: Ya, perfecto.

Montesinos: ¿Sabes a quien también lo pueden buscar? A Arturo Woodman.

Rejas: Arturo Woodman, ya. ¿Arturo Woodman está jugando con ellos, o esta ahí?

Montesinos: El Arturo Woodman está muy vinculado a Dionisio Romero, tiene bastantes recursos, pues.

Rejas: Ya. Ellos pueden ser, buen dato.

Montesinos: Claro, que conversen con él. Y que hablen, pues, con Dionisio Romero y vean cómo los apoya, pues, compadre.

Rejas: Ya.

Montesinos: Porque están jugando todo por el todo, o sea todos tienen que poner su granito de arena, pues.

Rejas: Claro, sí, sí.

Montesinos: Y a última ahora que le pidan al Porky (Rafael López Aliaga) también, ¿no?

Rejas: También, claro.

Montesinos: Que hablen con la (Norma) Yarrow (Lumbreras) y la Yarrow hable con el Porky.

Rejas: Ya, ya.

Montesinos: Pero no se duerman, el tiempo está en contra.

Rejas: Ya, estamos contra el tiempo.

Montesinos: Estamos contra el tiempo.

Rejas: Ya.

Montesinos: Ya, de ti depende, compadre.

Rejas: Ya, yo voy a ver ese tema.

Montesinos: Ya, pues, hermano, okey.

Rejas: Ya, bendiciones.

Infografía-La República.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.