Elecciones 2021

El abogado Aníbal Torres, quien forma parte del equipo legal de Perú Libre, se pronunció sobre lo dicho por Pedro Castillo acerca de que pediría al Congreso de la República que convoque a una Asamblea Constituyente. Afirmó que dicha propuesta “es viable”.

“Es su derecho, es viable . Lo que están diciendo por ahí que eso no es posible, es absolutamente falso. Eso es porque no conocen la Constitución. La Asamblea Constituyente es un órgano que radica en el pueblo. El Congreso de la República es un órgano constituido, puede reformar la Constitución un artículo o todos los artículos, pero dar una nueva Constitución no puede porque eso es competencia exclusiva de la Asamblea Constituyente”, dijo en diálogo con la prensa.

En una actividad, Castillo Terrones manifestó que lo primero que hará al asumir la conducción del Gobierno será solicitar que se establezca dicha asamblea.

“El 28 de julio, iniciando el mensaje a la nación, vamos a ponerle frente al Congreso el primer pedido del pueblo, que atienda inmediatamente la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente para redactar la nueva Constitución Política del Perú” , señaló el virtual presidente electo.

Torres sobre comitiva fujimorista que fue a OEA: “No ha habido fraude”

Al ser consultado por la comitiva fujimorista que acudió a la Organización de Estados Americanos (OEA) para expresar los supuestos indicios del fraude electoral, Aníbal Torres enfatizó que ello no tuvo lugar en los comicios peruanos.

“No hubo ningún medio de prensa. Lo que sí hubo fue una señorita investigadora, politóloga, que salió y les dijo la verdad, les calificó como son. Ellos en el extranjero no pueden hacer lo que hacen aquí. Ellos hacen aquí eso porque tienen a disposición sus medios, pero en el extranjero no, son gente decente y saben que aquí no hay golpe de Estado, no ha habido fraude ”, comentó.

En esa misma línea, refirió que no es posible que el jefe de Estado, Francisco Sagasti, pida la intervención de la OEA para una auditoría porque “caería en el ridículo”.

“No hay ningún acto de fraude. Hasta este momento no hay ni siquiera uno. De manera que ningún organismo internacional va a intervenir. El presidente de la República es imposible que pueda intervenir. Imagínense ustedes si él solicitara algo así, caería en el ridículo , ¿sobre la base de qué solicitaría que intervenga un organismo internacional como la OEA? No hay ninguno”, apuntó.

Días atrás, Keiko Fujimori remitió una misiva a Sagasti Hochhausler que inste a organismos internacionales a realizar una auditoría de la segunda vuelta electoral.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.