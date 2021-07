El congresista electo Alex Paredes (Perú Libre) manifestó que el grupo parlamentario del lápiz no respalda la decisión de su colega Guillermo Bermejo, quien estaría buscando firmas para convocar a una Asamblea Constituyente.

“ No, formalmente no (tiene el respaldo de la bancada) . Él como iniciativa ha mirado esa alternativa con otro conjunto de ciudadanos y no tenemos que ser jurado y verdugo para censurar y sancionar ese acto. Es un acto democrático finalmente. No es materia de todos”, declaró a la prensa.

Por otro lado, el portavoz de la bancada Perú Libre cuestionó el proceder del actual Parlamento Nacional respecto a la selección de los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. “ No estamos de acuerdo (con el proceso) . Censuramos esa actitud porque ya es un Congreso que está de salida, no les corresponde”, dijo.

Incluso, también se mostró en contra del planteamiento de los actuales congresistas de Acción Popular, Somos Perú y Alianza para el Progreso para extender la cuarta legislatura hasta el 23 de julio. “ ¿Por qué no hicieron las cosas oportunamente? ”, interrogó.

Perú Libre buscaría presidir Comisiones de Educación, Salud, Agricultura y Trabajo

Al ser consultado por las preferencias de los parlamentarios electos de Perú Libre para presidir los grupos de trabajo del Congreso, Paredes recalcó que sus prioridades son las de Salud, Educación, Agricultura y Trabajo.

“No sé por qué menosprecian (las comisiones) Educación, Salud. Para nosotros antes de las señaladas (Constitución, Economía, Presupuesto, Fiscalización) es Educación, Salud, Agricultura, Trabajo . Eso tiene mayor relación con la vida de las personas. Presupuesto, sí; Constitución, también, y otras. No digas que son intrascendentes, pero en la prioridad nuestra están esas”, sostuvo.

Refirió que el interés para que alguno de los legisladores del partido del lápiz sea titular de Salud es porque rechazan “el número de pérdidas de vidas”. “Solo reaccionamos cuando un familiar muere. Ahí levantamos la voz, mientras no nos toque no nos sentimos aludidos”, expresó.

Sobre la Comisión de Educación dijo que es importante porque Perú Libre tiene a muchos maestros como sus militantes y congresistas electos. Destacó la importancia de fortalecer dicho sector que ha sido afectado severamente por la pandemia de la COVID-19.

“A las autoridades qué les interesa si sus hijos no son los que vienen siendo vulnerados en el derecho humano a la educación porque no tienen conectividad. A nosotros sí nos interesa porque nosotros hacemos docencia y nosotros escuchamos cuando los alumnos dicen ‘no tengo carga, se me va el internet, no tengo celular, tengo que darle el celular a mi hermana’”, puntualizó.

