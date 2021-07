El congresista electo de Perú Libre Alex Paredes reconoció que algunos miembros de su organización política adelantaron opinión sobre el fallecimiento del exmilitante Zacarías Meneses, quien, según su hija, murió de cirrosis hepática.

El también vocero de la bancada indicó que la intención de los partidarios del lápiz no fue obtener réditos políticos del fallecimiento de Meneses.

“A la de luz de los hechos y las pruebas que se han mostrado, si uno las concuerda, bueno, llega a la conclusión de que efectivamente ha habido un error, pero yo no lo veo con la otra intencionalidad de jalar réditos políticos . Por ese lado no lo veo. Una persona que así lo piensa, respeto su opinión, pero no es la mía”, manifestó a Exitosa.

“ Hubo un adelantamiento expreso de opinión, pero lo otro (utilización política) no lo considero. Creo que las vidas de las personas no están para ese tipo de hechos”, agregó.

Paredes se pronuncia sobre firmas para asamblea constituyente

Alex Paredes (Perú Libre) manifestó que su grupo parlamentario no respalda la decisión de su colega Guillermo Bermejo, quien estaría buscando firmas para convocar a una asamblea constituyente.

“No, formalmente no (tiene el respaldo de la bancada). Él, como iniciativa, ha mirado esa alternativa con otro conjunto de ciudadanos y no tenemos que ser jurado y verdugo para censurar y sancionar ese acto. Es un acto democrático finalmente. No es materia de todos”, declaró a la prensa.

Por otro lado, el portavoz de la bancada Perú Libre cuestionó el proceder del actual Parlamento Nacional respecto de la selección de los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. “No estamos de acuerdo (con el proceso). Censuramos esa actitud porque ya es un Congreso que está de salida. No les corresponde”, dijo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.