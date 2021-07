El exmandatario Ollanta Humala reveló que tuvo conversaciones con el virtual presidente electo Pedro Castillo y también le aconsejó que no intente gobernar sin una bancada que lo pueda respaldar, porque sino tendrá un mandato complicado.

“ Yo he tenido conversaciones telefónicas con el señor Castillo y creo que es una persona que tiene buenas intenciones , pero claro, con buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”, expresó Humala en diálogo con Cara a cara de TV Perú.

“Va a ser importante la visión que él tenga de toda esta experiencia que está viviendo. Él debe tener una visión de su política de relacionamiento con el Congreso, teniendo en cuenta que tiene más de setenta y tantos congresistas que están, básicamente, en el lado contrario”, agregó.

El líder del Partido Nacional Peruano (PNP) también contó que ha invitado al profesor cajamarquino a otras reuniones para que le transmita su experiencia y que lo ha sentido receptivo, tanto a Castillo como al fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Lo importante acá es que Castillo sepa rodearse de gente que no se aproveche de él, y que no lo utilice y en la primera se vaya. A mí me ha pasado en el Gobierno este tipo de cosas. Además, él debe ser consciente de que él es el que va a dictar la política general del Gobierno. Entonces la relación con los ministros tiene que ser una relación franca, técnica y también política, y eso es parte del arte de gobernar”, comentó.

De igual forma, el exjefe de Estado señaló que el maestro rural necesitará de su bancada Perú Libre para dirigir al país. “Si Castillo pretende gobernar, como Vizcarra, sin partido y sin Congreso, yo creo que las cosas las va a tener muy pero muy difíciles” , manifestó.

“Es un error político una separación de su bancada”

El expresidente Ollanta Humala también indicó que lo que se ha aprendido en este último lustro es que el presidente debe contar con el apoyo de una bancada.

“ Lo ideal es que pueda formar una mayoría porque sino tranquilamente puede ser vacado en el primer año de Gobierno. Entraría la vicepresidenta y también la pueden vacar. Y terminaríamos con elecciones antes del 2026. O sea, repetiríamos la historia de este quinquenio que estamos terminando. Entonces, quiere decir que la crisis que se inició con el Gobierno de lujo no terminaría”, explicó.

Y, a renglón seguido, culminó: “Yo creo que es un error político una separación de su bancada y ahí tienen que hacer un esfuerzo de grandeza Castillo, el partido y Cerrón, porque si esto se dinamita, como muchos están pidiendo, entonces el Gobierno ya sería un Gobierno con cuenta regresiva”.

