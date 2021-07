Elecciones 2021

La investigadora y socióloga iqueña, Francesca Emanuele, increpó a la comisión fujimorista integrada por el economista Daniel Córdova, la excandidata aprista Nidia Vílchez y los parlamentarios electos Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, y Jorge Montoya, de Renovación Popular, que había llegado hasta la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para pedir su intervención ante la “evidencia” de un supuesto fraude, y los calificó de “golpistas”.

“Ustedes están aquí como golpistas y yo, como investigadora y politóloga, les he traído su etiqueta, porque todos ustedes son golpistas. Por eso es que la prensa no está aquí, porque ustedes son vistos internacionalmente como golpistas . Y me parece estupendo. Asúmanse como golpistas”, aseveró Emanuele.

La también politóloga llegó hasta el local en donde se realizaba una conferencia por parte de los representantes de Fuerza Popular. Sin embargo, además de la comisión fujimorista, solo se pudo observar a dos personas más entre los asistentes; por tanto, Emanuele aprovechó para criticar la ausencia de la prensa.

A través de sus redes sociales, Francesca Emanuele realizó una publicación en donde se puede observar el momento en que se dirige a los representantes del partido naranja con una descripción de los hechos.

“ Encaré a la delegación que vino a Washington pidiendo auditorías sin pruebas. Los llamé por su nombre. A que no adivinan cuál es”, dice el mensaje.

Los integrantes del grupo fujimorista se habían acercado hasta la sede de la OEA, en Washington D.C., pero no lograron comunicarse con el secretario Luis Almagro; por consiguiente, no tuvieron mayor opción que dejarle una carta.

