Fuerza Popular ayer volvió a perder. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundados otros diez recursos de apelación. Y algo más: los escritos del fujimorismo que incluyeron peritajes grafotécnicos privados serán enviados al Ministerio Público para que esta instancia investigue si los peritos cometieron eventualmente algún delito.

El caso más notorio y sospechoso se dio con el informe pericial de grafotecnia de supuesta autoría del perito Eladio Sánchez Sánchez. Este documento, de cinco páginas, fue presentado por la personera de Fuerza Popular Milagros Takayama, el pasado 21 de junio.

El informe pone en duda la firma del ciudadano Claudio Taype Infante, miembro de la mesa 017539, del distrito de Santo Tomás de Pata, provincia de Angaraes (Huancavelica). Textualmente, el documento señala que la firma no proviene “del puño gráfico de su titular, en consecuencia es falsificada por el método denominado imitación servil”.

Lo que llamó la atención en algunos miembros del JNE es que el documento deja en blanco el espacio reservado para la firma de quien supuestamente hizo de perito: Eladio Sánchez Sánchez (ver documento).

Ya desde el inicio de la audiencia de ayer, el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, se refirió a la “fragilidad” de los informes de pericia grafotécnica. “Al parecer varios de los casos en los que se ha dicho que hay pericias no serían de tal peso”, dijo.

Por ello, en la audiencia de ayer se decidió enviar los casos al Ministerio Público para investigar la supuesta falsificación de firmas, como desliza Fuerza Popular, pero también para abrir indagación sobre los informes periciales grafotécnicos.

Una pericia sin firma. Milagros Takayama presentó este informe pericial de grafotecnia que no cuenta con la firma del perito Eladio Sánchez Sánchez. Foto: difusión

Otro de los informes de pericia que presentó ayer Fuerza Popular tiene como autor al perito Héctor Dávila Sánchez, quien analiza la firma de la ciudadana Yuly Sánchez Cutti, miembro de mesa en el distrito de Julcamarca, provincia de Angaraes (Huancavelica).

“Se aprecia que (la firma) no reproduce las características (analizadas), hecho que nos permite inferir que la muestra cuestionada no es auténtica”, se deja leer en el documento.

Este documento fue presentado por Takayama, a pesar de que el perito precisa al final que su informe es efectuado “con la reserva del caso, el mismo que será ratificado al presentarse en original la muestra cuestionada”.

Esto también generó dudas en el JNE. Salas cuestionó que un informe con este contenido haya conducido a los apelantes hasta esta etapa, razón. “Mi voto es porque además se ponga en conocimiento (de la Fiscalía) la actuación pericial de don Héctor Dávila Sánchez para que se indague sobre la posibilidad de una falsedad de perito”, expresó.

Otro informe pericial que ahora pasará al Ministerio Público tiene la autoría de Juan Antonio Calderón Guerrero. Este abogado se pronuncia señalando que en las firmas de los miembros de mesa Lloyster Isuiza y Leny Huancas Sajami “hay notables divergencias grafointrínsecas y grafoestructurales compatibles con el método de falsificación por imitación servil”.

Sin embargo, al final agrega que el informe es emitido “bajo expresa reserva de la presentación posterior original”. Esto debido a que el análisis se hizo solo a partir de fotocopias.

Diligencias innecesarias

El presidente del JNE, Salas Arenas, ayer también cuestionó el desempeño del presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancavelica, Waldo Gonzales, quien pidió informes al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para verificar las firmas de los miembros de mesa.

Enfatizó en que estos procesos no están regulados. “No existe periodo probatorio en este tipo de encausamientos, ya que son procedimientos. Me parece excesivo y además inadecuado porque no existe, se ha creado una etapa que no existe”, explicó.

A pesar de ello, el nuevo miembro del JNE, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, utilizó dichos exámenes comparativos de firmas para emitir su voto y declarar infundadas las apelaciones presentadas por Fuerza Popular en casos de Huancavelica. Esto debido a que el personal técnico del Reniec descartó que haya habido falsificación.

Con todo, Fuerza Popular ayer tuvo una nueva derrota con diez apelaciones infundadas sobre casos provenientes de Huancavelica y San Martín.

Keiko fue a Palacio para insistir con pedido de auditoría

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, asistió ayer al mediodía a la oficina de Mesa de Partes de Palacio para presentar una carta al presidente Francisco Sagasti, con la finalidad de que el mandatario solicite a la Organización de Estados Americanos (OEA) una auditoría a nuestro proceso electoral. “Es para que haga un llamado a expertos internacionales, como se realizó en Bolivia”, sostuvo.

Fujimori Higuchi asegura que con este pedido se garantiza que “una entidad independiente pueda revisar los padrones electorales, actas de votación, lista de electores, sistema informático utilizado, entre otros, y determine si es que los resultados contabilizados por la ONPE reflejan la voluntad popular”.

La lideresa de Fuerza Popular, incluso, volvió a recurrir a los estudios del criptoanalista y exmarino Arturo Arriarán para sostener su demanda. “Se han revelado diferentes estudios que por la estadística es improbable que haya resultados como los que se están evidenciando”, señaló. Cuando se le preguntó por los audios de Vladimiro Montesinos, evitó responder al respecto.

Giro. Keiko Fujimori criticaba a Sagasti, ahora lo busca. Foto: Marco Cotrina / La República

