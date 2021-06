El economista Daniel Córdova envió una carta dirigida al líder del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, en la que solicita una licencia temporal a su militancia en la organización.

A través del documento, Córdova recordó que ha tomado una posición a favor de Keiko Fujimori y Fuerza Popular en su discurso de un supuesto “fraude electoral” para favorecer al virtual presidente electo Pedro Castillo.

“Como es sabido, frente a la actual coyuntura electoral he venido tomando acciones y dando declaraciones a titulo personal y de la ONG Invertir Libertad que yo lidero, sin pretender comprometer la línea política ni las posiciones del partido , como siempre lo he señalado”, indicó.

En ese sentido, el también exministro de Producción explicó que en diversas ocasiones las acciones para apoyar a Fujimori Higuchi han sido tomadas como una posición por parte de APP, por lo que pidió la militancia hasta que culmine este proceso electoral.

“En muchas ocasiones estas han sido erróneamente atribuidas a la organización política que usted preside pese a que siempre he señalado clara y oportunamente que mis expresiones no vinculaban a esta organización. Para evitar este tipo de confusiones, solicito a usted, con respeto y lealtad, se me conceda una licencia a mi militancia en Alianza para el Progreso, mientras dure esta etapa ”, manifestó.

Este martes, además, Córdova viajó a Washington, Estados Unidos, con el objetivo de reunirse con el secretario de la Organización de Estado Americanos (OEA), Luis Almagro, para informar sobre las supuestas “irregularidades” en los comicios de segunda vuelta.

Córdova: No tenemos información para probarlo, pero hay fraude

El último domingo, durante una entrevista en el programa Cuarto Poder, le consultaron a Daniel Córdova si contaba con información verídica que demuestre un fraude electoral y dijo que no puede probarlo, pero que sí “hay una presunción”.

“No tenemos información para probar el fraude. Si no te dicen, si te ocultan la información que podía probarlo lo diríamos, pero sí, hay presunción de fraude. Lo siento mucho si la palabra suena fuerte”, enfatizó.

