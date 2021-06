Además de sobornar con un millón de dólares a tres miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el propósito de conseguir resoluciones a favor de la candidata Keiko Fujimori, el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y el operador vinculado con el exmandatario Alberto Fujimori y su hijo Kenji Fujimori, el comandante EP (r) Pedro Rejas Tataje, trataron de contactar con la Embajada de los Estados Unidos para denunciar un supuesto fraude electoral.

El pago de coimas a los integrantes del JNE era el ’'plan B’' de Montesinos y Rejas para ayudar a Keiko Fujimori a revertir el adverso resultado electoral. El ’'plan A’', según se desprende de un análisis de la grabación de la conversación telefónica que sostuvieron Montesinos y Rejas el 23 de junio a las 4.30 p. m., era alentar un pronunciamiento del Gobierno de los Estados Unidos ante un presunto fraude electoral, basándose en pruebas que serían entregadas por el esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, señalado como el “gringo’' en la grabación.

El instigador. Montesinos presume de ’'contactos’' en la Embajada de EE. UU. y en Washington. Foto: difusión

En el indicado diálogo se entiende que Montesinos y Rejas —hombre de extrema confianza de Alberto y Kenji Fujimori— hablaron del tema en anteriores conversaciones. IDL-Reporteros reveló que ambos personajes no solo se comunicaron el 10 y 23 de junio, como informaron el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), sino al menos en 17 ocasiones. Pero solo se conocen los audios de los diálogos del 10 y 23 de junio. Esto es lo que dijeron:

VMT: Este es un tema de otro nivel. De otro nivel.

PRT: Ya, entonces la solución sería esta, nada más.

VMT: Esa es la única solución. Bueno, esa, y lo que te he dicho de la embajada. De hacer eso en la embajada. ¿Lo explicaste o no lo explicaste?

PRT: Sí, lo he explicado.

VMT: Ya, ¿y qué dicen?

PRT: Bueno, que van a enviarlo al “gringo”.

VMT: Pero, claro (…) Yo ya hablé… Acuérdate cómo se llama, la Oficina de Asuntos Regionales. El jefe de Asuntos Regionales es la cabeza de la inteligencia, ¿no?

PRT: Ya.

VMT: Acá, acá (en Lima). Y le dan todas las pruebas, le dan una copia y le piden que por favor remita eso a Washington.

PRT: Ya.

VMT: Y que eso llegue a la Casa Blanca. Entonces, a la hora que esté eso, que es positivo, me dices, yo la llamo a mi hija para que mi hija llame a la otra señora.

PRT: Ya.

VMT: Si no hay eso, ¡están jodidos, compadre! Están perdidos por la soberbia.

(…)

PRT: Es la única forma, no hay otra…

VMT: No, ya no hay otra, no hay otra. Porque ha pasado mucho tiempo, ya no hay otra. ¿Ya?

VMT: Lamentable…

PRT: Te explico la cojudez. Ayer te venía hablando de la embajada, hace varios días. Carajo, pero hemos debido manejar eso de otra forma. Pero bueno…

Montesinos presume de contactos en Washington para que los documentos del presunto fraude lleguen a la Casa Blanca lo más rápido posible. Incluso sostiene que ya habló con la embajada. Y le pregunta a Pedro Rejas si ya les explicó lo que deben hacer para conseguir un pronunciamiento de los Estados Unidos. La respuesta fue afirmativa.

El nexo. Pedro Rejas dijo que el ’'gringo’' Mark Vito Villanella llevaría las ’'pruebas’' del fraude. Foto: difusión

Aparentemente el operador fujimorista Pedro Rejas no consiguió cumplir con las instrucciones de Montesinos —o sus contactos en la embajada y en Washington son simulados— porque el mismo 23 de junio el Departamento de Estado norteamericano informó oficialmente que ”las elecciones fueron justas y un modelo de democracia en la región”. Es decir, exactamente lo contrario a lo que pretendían los conspiradores.

La investigación fiscal que se ha iniciado sobre el caso, que comprenderá el levantamiento del secreto telefónico del número del penal donde se encuentra recluido Montesinos, permitirá identificar quiénes son sus verdaderos contactos, aparte del comandante EP (r) Pedro Rejas Tataje, quien hasta antes de la pandemia del nuevo coronavirus era un frecuente visitante del expresidente Alberto Fujimori en el penal de la Diroes. La cárcel no ha roto la funesta lealtad.

El “gringo”. Mark Vito Villanella, el presunto mensajero. Foto: Félix Contreras/La República

Reacciones

Andrés Gómez de la Torre, analista de inteligencia

“En una administración demócrata como la de hoy, es casi imposible que el Gobierno de EE. UU. considere atractivo otorgarle algún rol interlocutor a Montesinos en la actual coyuntura”.

José Alejandro Godoy, politólogo

“Las opciones de Montesinos de conseguir algún tipo de apoyo de EE. UU. son bastante bajas porque la administración Biden ha puesto entre sus prioridades la democracia y los derechos humanos”.

