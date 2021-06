Pedro Francke, integrante del equipo técnico de Perú Libre, manifestó que en misiones observadoras internacionales ya precisaron que en el país no ocurrió fraude electoral. Sin embargo, por el lado de Fuerza Popular continúan afirmándolo sin pruebas y buscan que se dé una auditoría.

“Los resultados están clarísimos a favor del profesor Castillo. Los EE. UU., la Unión Europea, la misión de observadores de la OEA han dicho que no ha habido fraude . Creo que ya es momento de terminar con esto para iniciar una etapa de transferencia, porque la incertidumbre está generando problemas económicos”, declaró en Panorama.

En esa misma línea, el economista señaló que lo dicho por Keiko Fujimori sobre un supuesto fraude ha ocasionado una “situación de enorme inestabilidad”. También hizo alusión al plan de Vladimiro Montesinos para alterar los resultados electorales en beneficio de la lideresa naranja.

“Todas estas absurdas acusaciones de fraude genera una situación de enorme inestabilidad . Incluso, hemos tenido pronunciamiento de militares en retiro moviéndose, una actitud, francamente, golpista. Tenemos a Vladimiro Montesinos tratando de comprar jueces a favor de Keiko Fujimori. Por supuesto que eso causa zozobra e inquietud”, sostuvo.

Pedro Francke: “Vamos a hacer una segunda reforma agraria”

En otro momento, Francke comentó que una de las principales gestiones que se realizará cuando Pedro Castillo sea mandatario es impulsar la segunda reforma agraria.

“Vamos a hacer una segunda reforma agraria. Ese es un cambio sustancial en el Perú porque en el país la pobreza rural es el triple de la pobreza urbana. Tenemos décadas en las cuales pueblos del interior del Perú todavía no tienen agua potable, no tienen camino decente para sacar sus productos, no hay crédito ni asistencia técnica”, expresó.

Agregó que es imprescindible implementar el uso de la tecnología en el sector agrario para mejorar la producción. “En el campo peruano la reforma agraria es la dignificación del campesino. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Caminos, crédito, riego tecnificado, tecnología en general, tecnificación agraria ”, alegó.

Pedro Francke: “Hay que hacer un gran esfuerzo frente a la evasión y elusión tributaria”

Al ser consultado por el aspecto tributario, el economista afirmó que este se incrementará solo para el sector minero por ser uno de los que mayores ingresos tiene en el país.

“En nuestro plan solo hemos considerado el tema de la minería porque el precio del cobre y otros minerales está muy alto. Pensamos que ahí hay una oportunidad para poder tener mayor ingreso para reforzar la educación y la salud que necesitamos, manteniendo la ganancia razonable de las mineras”, apuntó.

Además, dijo que se debe “hacer un gran esfuerzo frente a la evasión y elusión tributaria”. Ello debido a que en relación a otros países de la región, la recaudación del Perú es baja.

