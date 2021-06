En uno de sus recursos de apelación, el equipo de Fuerza Popular presentó un informe grafotécnico para sustentar que había habido falsificación de firmas en la mesa de sufragio número 017539, en Huancavelica. Sin embargo, el documento no contiene la rúbrica del perito encargado de hacer el estudio.

La agrupación fujimorista aduce que hubo una falsificación de firmas en un acta de sufragio del local de votación I.E. 36228, del distrito de Santo Tomás de Pata, provincia de Angaraes, en Huancavelica.

Según el partido naranja, la firma que el secretario consignó en el acta de la mesa número 017539 no corresponde a la registrada en la Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) ni se parece a la del DNI de la persona.

Para defender tal afirmación, el equipo de Keiko Fujimori presentó el viernes 25 de junio un informe pericial grafotécnico que compara las rúbricas del acta con las de la Reniec, y concluyó “ que la firma del tercer miembro de mesa, el secretario, no proviene del puño gráfico de su titular . En consecuencia, son falsificadas”.

No obstante, e l pleno advirtió que dicho informe no está suscrito por el perito encargado Eladio Sánchez Sánchez . De hecho, en la audiencia virtual se mostró el documento en pantalla y se pudo observar que no está la firma de Sánchez Sánchez.

Declarado infundado

Tras analizar el caso, este recurso de apelación fue declarado infundado por unanimidad por los magistrados Jovián Sanjinez, Jorge Rodríguez, Víctor Rodríguez Monteza y por el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas.

Además, se dispuso remitir al Ministerio Público para investigar por qué no aparece la firma del perito Sánchez Sánchez en el documento presentado por el fujimorismo.

“Debe remitirse lo pertinente a la Fiscalía para que se indague sobre si ha existido en don Eladio Sánchez Sánchez alguna forma de tergiversación al momento de emitir su dictamen pericial, que finalmente no suscribió, o si ha habido la utilización de un documento que estuvo incompleto con la finalidad de generar sustento para el planteamiento de nulidad”, dijo Salas Arenas.

Al final de la sesión, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundados los diez recursos de apelación presentados por Fuerza Popular, y que fueron revisados en audiencia virtual pública.

No está la firma del perito.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.