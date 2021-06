Elecciones 2021

El asesor jurídico de Perú Libre, Aníbal Torres, se refirió a la revisión de las apelaciones de pedidos de nulidad presentados por Fuerza Popular y afirmó que el deber del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es proclamar a un ganador oficial de las Elecciones Generales 2021 antes del 28 de julio, fecha en que el nuevo mandatario debería asumir el cargo.

“ El JNE tiene que proclamar al ganador resuelva o no resuelva todas las nulidades. Es su obligación proclamarlo antes del 28 de julio. Y eso es lo que tiene que hacer”, declaró para Sálvese Quien Pueda.

Asimismo, el abogado resaltó que la resolución que admitía la presentación extermporánea de pedidos de nulidad nunca se llegó a publicar y enfatizó en que esa propuesta había sido amparada por el magistrado suspendido Luis Arce.

“Considero que fue un error. En la mañana declararon ampliar el plazo del 9 al día 11. Esa resolución no se concretizó, no se plasmó en una resolución escrita. No se publicó. Y en la tarde modificaron eso. El que había propuesto eso es Fuerza Popular y el que había amparado y defendido eso es el doctor Arce ”, agregó.

Además, Torres puntualizó en que toda ley entra en vigencia recién el día siguiente de su publicación o notificación.

“Yo creo que los magistrados se dejaron sorprender por el doctor Arce. Pero sale un abogado que ha sido presidente del Tribunal Constitucional a decir que esa resolución de la mañana, si bien es cierto se deroga en la tarde, se revoca en la tarde, por lo menos ha tenido vigencia unas horas. Una ignorancia supina del derecho. Porque él debe saber que toda resolución, toda ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación o de su notificación”, explicó.

Finalmente, ironizó sobre las próximas estrategias de Fuerza Popular para seguir dilatando el proceso electoral.

“Están agotando todos los mecanismos que han ideado desde un inicio. Lo que le falta es presentar a una virgen que llora sangre porque le han falsificado su firma . Eso es lo que van a hacer. Ya no les queda otra cosa”, culminó.

